El intendente de Gualeguay Federico Bogdan le pidió la renuncia a su vice 

El intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, le pidió la renuncia a su viceintendente, Mauricio Balbuena, en el marco de las disputas en el Concejo Deliberante con el Frente para la Victoria y ante las últimas dos ausencias de su segundo a las sesiones.



Durante una entrevista radial con LT38 de Gualeguay, el mandatario municipal se refirió a su vice e indicó que “si no está de acuerdo con mi gestión”, Balbuena debería dar un paso al costado.

“Lo que tiene que hacer Balbuena es presentar la renuncia si no está de acuerdo con mi gestión, con el terraplén del puerto, con las 150 viviendas, con las 100 del Sindicato de la Carne, con las 40 cuadras de asfalto; que renuncie, es lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a seguir cobrando un sueldo si no está de acuerdo con la gestión? Pero la decisión es de él, no mía”, dijo.

Asimismo, como publicó ElDía de Gualeguay, Bogdan también se refirió a la situación originada a raíz de las disputas en el Concejo Deliberante con el Frente para la Victoria y a las últimas dos ausencias de Balbuena a las sesiones. “Que me explique por qué no vino a la otra sesión extraordinaria. ¿Es más importante una cena con los amigos que presidir la sesión? Por favor, ¿a qué estamos jugando?”, reclamó el intendente.