El Karting Entrerriano pasó por Concordia con récord de máquinas

La tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Karting se disputó el fin de semana en Concordia con un parque de máquinas record de 140 karts y muy buenos espectáculos en cada una de las finales.

Dentro de las novedades que tuvo la fecha, sobresalió la presencia del ex campeón de TC, Omar Gurí Martínez, que se sumó a la competitiva 150 Mayores C, que tuvo 35 karts y debió desarrollar dos finales.

Dentro de los pilotos de la ciudad, Juan Manuel Laplacete fue segundo en 150 Junior A, Julio Velázquez quedó tercero, Luca Fiorotto fue sexto y Nazareno López noveno y Alón Rebagliatti décimo en la misma categoría, en tanto que Luciano Fiorotto se ubicó séptimo en 150 Mayores B y Pablo Queirolo fue octavo en la Final A de 150 Mayores C.

RESULTADOS GENERALES

Categoría 125 Inter Light

Final: 1º Tomás Pellandino; 2º Franco Bozo; 3º Agustín Fullini; 4º Juan Pablo Torreta; 5º Diego Stivanello; 6º Heber Lamboglia; 7º Nicolás Beltrame.

Categoría 125 Inter Senior

Final: 1º Agustín Fabián; 2º Luis Szczech; 3º Cristian Scolamieri; 4º Mariano Perelstein; 5º Claudio Lambert; 6º Juan Vinagre; 7º Juan Serre; 8º Pablo Anisky; 9º Damián Galeano (a una vuelta).

Categoría 125 Libre Internacional

Final: 1º Damián Markell; 2º Juan Manuel Percara; 3º Joaquín Bonnet; 4º Gerómino Berta; 5º Gastón Borghesán; 6º Matías Bonvín; 7º Alejandro Wagner; 8º Malco Estebenet; 9º Sofía Percara; 10º Manuel Milera.

Categoría 150 Junior A

Final: 1º Iñaki Arrías; 2º Juan Manuel Laplacete (Gchú.); 3º Julio Velázquez (Gchú.); 4º Juan Gurnel; 5º Brisa Ramos; 6º Luca Fiorotto (Gchú.); 7º Nicolás Barreto; 8º Valentín Coffy; 9º Nazareno López (Gchú.); 10º Alon Rebagliatti (Gchú.).

Categoría 150 Mayores B

Final: 1º Andrés García; 2º Juan Pablo Cabrol; 3º Rodrigo Avit; 4º Fabio Todone; 5º Agustín De Zan; 6º Hilario Burruchaga; 7º Luciano Fiorotto (Gchú.); 8º Facundo Bozo; 9º Milton Kimmel; 10º Lautaro Grinóvero; 14º Lisandro González Barral (Gchú.).

Categoría 150 Mayores C

Final A: 1º Luis Szczech; 2º Roberto Mosser; 3º Matías Armanazqui; 4º Paulo Alfaro; 5º Rodolfo Rolón; 6º Martín Moscoso; 7º Francisco Benedetti; 8º Pablo Queirolo (Gchú.); 9º Miguel Altamirano; 10º Juan Arrechea; 14º Oscar Larraza (Gchú.).

Final B: 1º Leandro González; 2º Santiago Antivero; 3º Leonardo Castro; 4º Mauro Gurnel; 5º Ismael Lugrín; 6º Marcelo Ríos; 7º Renzo Orcellet; 8º Omar Gurí Martínez; 9º Luis Viviani; 10º Estanislao Ceballos.

Categoría Escuela

Final: 1º Uriel Rodríguez; 2º Nazareno Castro; 3º Francisco Zarza; 4º Bautista Forclaz; 5º Emma García Terragno.

Categoría Promocional

Final: 1º Faustino Arrías; 2º Lucas Passerini; 3º Ayrton Pérez; 4º Alejandro Correa; 5º Mateo Lang.