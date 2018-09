El lunes comienza a atender el mamógrafo móvil en la ciudad

Las autoridades de la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer informó las fechas en las cuales se realizarán las acciones enmarcadas en la campaña gratuita de prevención de mamas.

Catalina Almada, presidenta de la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) en Gualeguaychú, brindó detalles sobre la presencia del “Mamografo móvil Avon Lalcec”, que funcionará en la ciudad entre el 24 y el 27 de septiembre, en el marco de la campaña gratuita de prevención de mamas.

“El mamógrafo móvil que realizará unos 45 estudios diarios. Trabajará de corrido entre las 8 y las 16.30, por lo que al final del cuarto día se efectuarán unos 185 exámenes de mamas”, señaló la presidenta de la institución.

Por su parte, la radióloga Belén Gómez indicó que el móvil estará ubicado en “calle General Paz, entre 25 de mayo y Urquiza, y que los turnos pueden sacarse en la sede de LALCEC (25 de Mayo 1560) o comunicándose a los números 433166 y 424299”.

El LALCEC constantemente realiza campañas, como la que dará inicio el lunes, y dispone de consultorios médicos que financian gracias a las actividades que montan en diferentes eventos, como las cenas, el bono contribución, la feria americana de ropas y el aporte de los socios. “Jamás dejamos de hacer actividades, porque de lo contrario no podríamos seguir haciendo nuestro trabajo”, afirmó la titular del LALCEC.

Almada comentó que las “mujeres ahora prestan un poco más de atención a los controles que deben efectuarse. Afortunadamente han tomado conciencia de que un estudio realizado a tiempo puede salvar una vida. Cada vez se habla más del tema, en relación al cáncer, y sin temor a pronunciar la palabra, sin que esta sea tabú como pasaba en mi casa o en la mayoría de los hogares”, y enseguida agregó: “Las nuevas generaciones toman con mayor naturalidad la palabra y se muestran más predispuestos a tocar el tema”

Al respecto, la radióloga Gómez destacó que “es muy importante que la mujer se haga un estudio de mamografía. Un tumor menor a un centímetro es visible en la ventana mamográfica. De allí la importancia de que las pacientes se hagan el estudio”, y desmitificó que la eco mamaria sea más importante que la mamografía.

Entre los requisitos para hacerse los estudios se indica que está apuntado para mujeres de entre 40 y 65 años de edad, que no sean mamas lactantes, que no se hayan hecho un estudio en el presente año y que no tengan prótesis mamaria.

Cabe destacar que el estudio que se realizará en el mamógrafo móvil está destinado a mujeres sin cobertura médica.

“El mamógrafo móvil llegará de LALCEC central, algo que en la ciudad no ocurría desde hacía unos 10 años, un poco porque teníamos un mamógrafo propio, pero ahora está en desuso porque estamos esperando que instalen el nuevo que compramos, por lo que solicitamos la presencia del móvil y quedó en el calendario”, resaltaron ambas.

Finalmente, sostuvo que “la demanda es mucha, y mientras aguardamos la llegada del nuevo equipamiento la presencia del Mamógrafo Móvil Avon LALCEC será de suma utilidad”.

El nuevo mamógrafo

A fines del mes pasado, LALCEC y el Club de Leones confirmaron que habían adquirido un nuevo mamógrafo para que brinde asistencia gratuita o a muy bajo costo a las mujeres de la ciudad.

Concretamente, el mamógrafo costó $1.575.574 pesos, de los cuales el Club de Leones aportó $1.133.795 y LALCEC $441.779. En este monto también está incluido la colocación, el traslado y todo lo necesario para la puesta en marcha y funcionamiento.

El aparato fue comprado a la empresa GBA Rayos X, con sede en Buenos Aires, que realizó un importante descuento de 6.261 dólares para que LALCEC y el Club de Leones pudieran cubrir los costos con el presupuesto que habían llegado a reunir.

El mamógrafo estará emplazado en la sede de LALCEC, en 25 de mayo 1560, y una vez que esté en funcionamiento, cualquiera podrá acercarse a realizarse el estudio para la detección temprana del cáncer de mama, que pasada cierta edad las mujeres deberían hacerlo de manera anual.

Cuando esté en funcionamiento el nuevo mamógrafo en LALCEC se podrá realizar el estudio abonando un precio mínimo destinado a cubrir la mano de obra del técnico en mamografía especialmente capacitado para manejar el aparato, o de manera gratuita en caso de no poder afrontar el costo.

Según las estimaciones, el nuevo equipamiento estará en función a mediados o fines del mes que viene.