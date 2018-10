El mensaje de la ex novia de Pastorizzo padre a Fernando: “Llevo en mi ser a tu hermanito”

Separada del papá del chico que asesinó Nahir Galarza, Valeria Soria espera la fecha del parto para tener a su hijo. Y contrario a lo que Pastorizzo padre dijo en un principio, que le iba a poner de nombre Fernando como su otro hijo, la mujer eligió otro nombre para el bebé.

Acompañada por una foto de Fernando Pastorizzo luciendo una camiseta de Boca Juniors y junto a la Copa Libertadores, Valeria Soria, ex novia y madre del próximo hijo que tendrá Gustavo Pastorizzo, le dedicó unas palabras al chico que fue asesinado por Nahir Galarza en diciembre pasado.

“No llegué a conocerte pero llevo en mi ser a Gabriel, tu hermanito, y sé que fuiste una linda personita y alguien muy especial para este mundo”, le escribió Soria a Fernando en su muro de la red social Facebook.

“Tal vez por eso Dios te llamó tan pronto: qué lindo hubiera sido que se conocieran, sólo él sabe por qué pasan las cosas”, siguió el mensaje.

Pero lo curioso está en la primera línea del mensaje, donde señala un dato que no es poco trascendental: en junio pasado, cuando comenzó el juicio contra Nahir Galarza, Gustavo Pastorizzo había contado la noticia de su futura paternidad. Pero no sólo eso, sino también que la fecha estimada del parto es el próximo 3 de enero, cumpleaños del hijo que le asesinaron.

“Si es varón, se va a llamar Fernando. De hecho estoy escribiendo un libro sobre la vida de mi hijo. ¿Sabe cuál es la primera escena? El nacimiento suyo, un 3 de enero. Todo cierra de una manera milagrosa. Es como una señal que me envía Nando”, había dicho en esa ocasión.

Pero el mensaje de Soria tira por la borda las primeras líneas de ese hipotético libro que Pastorizzo padre pensaba escribir porque según la madre, el bebé se llamará Gabriel.

La relación entre Pastorizzo padre y Soria no terminó bien, y actualmente está separado de la mujer de 33 años que conoció en la primera marcha y que en la actualidad está embarazada de su cuarto hijo.

De hecho, no tuvo comentarios muy positivos sobre su última en los audios que se filtraron hace unos meses y que afectó su imagen ante la opinión pública: “Estuve saliendo con una chica que quedó embarazada, está de 4 meses, pero no estamos juntos y no nos llevamos bien tampoco. Fue todo muy rápido. Tratamos de convivir pero nos llevamos re mal. Y tras un altercado fuerte le dije que no me quiero convertir en el nuevo Fernando”, reveló sobre su última pelea, donde comparó a su novia con Nahir Galarza.

Por su parte, Valeria desetiquetó a Gustavo Pastorizzo de las fotos con la ecografía que publicó en su perfil de la red social Facebook.