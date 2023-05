En este sentido, desde la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú se informó que los aumentos no alcanzarán a todos los hogares, pero impactarán fuertemente ya que se definió un aumento de más del 120% para categoría N1 (eso es aplicable al 48% de las casas de la ciudad) y un 61% a la industria.

Asimismo, todos aquellos que aun teniendo el subsidio superen los 400 kilovatios al mes, se le aplicará un incremento también superior al 120% pero sólo sobre el excedente, o sea, si consumieran 500 kilovatios al mes, ese porcentual se aplica sobre los 100 que superan los 400.

“Según los datos de la Secretaría de Energía, en nuestra ciudad el 48% de los usuarios está pagando la tarifa más cara de energía eléctrica. Eso se debe a que figuran en la categoría N1 que en la práctica significaría que tienen ingresos mayores a tres y media canastas básicas: aproximadamente unos 670 mil pesos mensuales. Como ello no es real, seguramente hay muchos vecinos que no han realizado el trámite correspondiente y es necesario que lo realicen para pagar una tarifa más barata”, señalaron.

Cabe destacar que este incremento es absolutamente ajeno a la Cooperativa Eléctrica: “se trata de una medida del gobierno nacional y que, además de impactar fuertemente en los bolsillos de la gente, no implica mejoras de recaudación para la entidad ya que no hay variación del VAD (Valor Agregado de Distribución), que compensa los costos que afrontan las cooperativas, para llevar la electricidad hasta los medidores de cada usuario. Además, no debe olvidarse que el año pasado había sido autorizado en audiencias públicas un 20% de aumento de ese Valor Agregado de Distribución que hubiera ayudado al sostenimiento de las Cooperativas, pero el gobernador lo anuló por decreto. En síntesis, habrá un fuerte aumento en la boleta que no repercutirá en una mejora económica de las Cooperativas”, explicaron.

El uso racional como primer gran paso

Ante este escenario, desde la entidad cooperativa señalaron que “el impacto será importante” ya que en muchos casos al menos duplicará el valor de las facturas, al tiempo que solicitaron a todos aquellos que aún no realizaron el trámite online para recibir el subsidio correspondiente de acuerdo a sus ingresos reales, lo hagan en https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Asimismo, observaron que muchos hogares de niveles medios y bajos superan los 400 kilovatios y serían alcanzados, aunque en menor proporción, por el incremento de ese 120%: “resulta necesario, en éstos y en todos los niveles, un uso racional del consumo eléctrico. Es posible, sin realizar grandes sacrificios, ir reduciendo el consumo. Esto se puede hacer con pequeños cambios de hábitos o mínimas inversiones en luminarias y algunos aparatos que reemplazan nueva por vieja tecnología que a la larga es un beneficio inmenso. Aprovechar la luz solar, apagar los focos de ambientes desocupados y cambiar focos comunes por led son detalles que achican notablemente el consumo”, detallaron.