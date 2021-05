El Municipio gestiona un préstamo en el BID para invertir en Parque del Sol y Plaza de Aguas

Estas declaraciones surgieron luego de la polémica que generó la compra por 360 mil dólares, donde hubo voces a favor de la inversión y muchas críticas desde la oposición.

"Sin financiación, el Estado no puede invertir. El turismo es algo muy fuerte en la ciudad y en la provincia y es algo que no podemos obviar como visión estratégica. El objetivo es generar trabajo y ampliar las posibilidades", manifestó Ayala.

Asimismo, indicó que "esto también genera más ofertas, más trabajo y es algo muy amplio en términos estratégicos. Es una posibilidad muy buena, sobre todo para este sector que está bastante olvidado" dijo el concejal y agregó: "Plaza de Aguas también podría estar en este proyecto de inversiones".

Respecto del posible monto del préstamo al que accedería la ciudad, el concejal no dio detalles, aunque se presume que sería una cifra millonaria.

¿Cuánto costó y de qué manera se mantendrá Parque del Sol?

Según consta en el proyecto aprobado el valor de compra es de 360.000 dólares a valor del tipo de cambio oficial. Es decir, que si se tuviera que pagar hoy al contado serían 35.550.000 pesos.

El predio cuenta con un camping de siete hectáreas, con calles internas, arboleda, instalación eléctrica, agua potable, dos bloques de baños con duchas, parrillas, bancos, mesas, un salón de 400 metros cuadrados, dos habitaciones con baño y depósito y una cantina con un amplio espacio para depósito.

Acerca de la forma de pago, la secretaria de Hacienda Delfina Herlax explicó en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1) que será en 26 cuotas y al valor del dólar oficial en el momento en que se hace efectivo el pago, siempre erogando la suma correspondiente en pesos.

"Este es un proyecto que viene del año 2019 donde el municipio había hecho su reserva correspondiente, no se pudo llevar a cabo el año pasado por la pandemia pero para este año se contempló en la formulación del presupuesto para este año para cumplir con las cuotas correspondientes", comenzó explicando la funcionaria, que detalló que "no es inmediato el pago, sino que entramos en un proceso en donde hay que hacer todos los pasos hasta el día de la firma, y posterior a eso es el pago, que será en pesos al tipo de cambio oficial".

La ex secretaria de Gobierno expresó que "no hay fijado un tipo de cambio máximo, sino que se paga al valor oficial. El municipio viene al día con sus cuentas, no tenemos inconvenientes en cuánto a lo financiero para cumplir con nuestras obligaciones", destacó.