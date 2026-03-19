El Municipio llevó adelante trabajos de mantenimiento vial en calle La Rioja, entre Bolivia y Primero de Mayo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en ese sector de la zona norte. Las tareas se extendieron a arterias aledañas que presentaban un marcado deterioro.

Las labores incluyeron limpieza, compactación de la calzada, corrección de baches y la colocación de capas de material. Según se informó, en una primera etapa se aplicó broza y, posteriormente, se prevé sumar nuevas capas hasta completar el enripiado final.

Para la ejecución se utilizaron maquinarias como motoniveladora y rodillo compactador, lo que permitió optimizar la nivelación y el soporte de las calles intervenidas. Desde el Municipio indicaron que las obras se enmarcan en el programa de reconstrucción vial vigente y responden a reclamos de vecinos de la zona.