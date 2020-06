El Municipio recurrió a la Justicia para que se desmantele la antena de J.J. Franco y San José

La historia de la antena que se comenzó a construir sobre calle J.J. Franco entre San José y Belgrano es larga y complicada. Sin embargo, ahora aparentemente tendría un final feliz para los vecinos de la zona, que se cargaron al hombro la lucha por la erradicación de la estructura.

Desde el comienzo de este periplo, el Municipio accionó judicialmente, logrando frenar el avance de la obra privada, pero el parate judicial primero por la feria y luego por el brote de coronavirus dejó el tema en ascuas. Finalmente, el miércoles al mediodía ingresó a despacho la cautelar que la Dirección de Legal y Técnica municipal realizó para preservar la seguridad de los habitantes de la zona y al mismo tiempo se ingresó en el Juzgado el pedido de desmantelamiento y/o destrucción de la estructura a costas de la empresa que la comenzó a levantar.

“Mediante la cautelar se pidió el frenado de la obra y que se brinden las condiciones de seguridad necesarias para preservar la seguridad de los vecinos”, explicó a ElDía el director de Legal y Técnica Martín Britos. El objetivo de este recurso judicial es que, mientras dure el proceso en la Justicia, se busca que la estructura a medio hacer no afecte la integridad física de los que viven alrededor.

De hecho, días pasados vecinos de la zona denunciaron que estructuras de metal se desprendieron durante las jornadas de mucho viento. Ante esta situación, el Municipio actuó, y aunque la empresa privada primero mandó un escrito, casi en simultáneo comenzaron a trabajar en el mantenimiento de la misma. “Nosotros hemos constatado de que no hayan ido más allá, de que hayan realizado sólo tareas de mantenimiento y que no se haya avanzado la estructura”, informaron desde la Municipalidad.

ANTENA (1).jpg Al frente, los vecinos protestando por la construcción; en el fondo, los operarios levantando la estructura (Archivo)

Pero lo importante es que ahora se comenzó una nueva etapa judicial en la cual ya directamente se pide la desmantelación de la antena: “es una acción que hemos iniciado en el fuero en lo Contencioso Administrativo para que se ordene el desmantelamiento cuanto antes a costa de la empresa”, sostuvo Britos sobre la acción judicial que inició el miércoles a la mañana.

Desde el Municipio confían que la Justicia apoyará la petición, sobre todo porque existe el antecedente el episodio de 2019, cuando se frenó la construcción de una antena de iguales características en calle Florencia Sánchez: en aquella ocasión se actuó a través del decreto N° 3738/2019, mediante el cual se intimó a la propietaria de un terreno y a la empresa constructora a cesar las obras y desmantelar la infraestructura.

La trama oscura de la construcción de antenas

La empresa que se está encargando de levantar la antena de J.J. Franco y San José se llama GME PICO SRL. Según sus registros está radicada en Buenos Aires, pero sus capitales son provenientes de diferentes países de Centroamérica.

Pero lo cierto es que una vez construidas y en funcionamiento pasan a ser propiedad de las empresas de telefonía celular (en el caso de esta antena, el uso será para las empresas de telecomunicaciones Personal y Movistar).

Compañías como GME PICO SRL han construidos enormes estructuras de este tipo en tiempo récord; a lo sumo en dos semanas, no mucho más. Y casi todas las veces de han hecho de una manera prepotente, ignorando clausuras y pisoteando las disposiciones locales.

Y la prisa responde a lo siguiente: mientras dure el período de construcción todo está regulado por la administración pública local (o sea por los Municipios y los juzgados de cada localidad). Pero cuando comienzan a funcionar, el marco regulatorio se traslada a la competencia Federal, quedando con pocas y nulas posibilidades al alcance para frenar el funcionamiento de la estructura, que a esta altura ya es propiedad de las telefónicas.

“Por eso este régimen tan abusivo de construcción, donde uno va a clausurar y siguen trabajando. Esto es porque tienen el objetivo de que esté en funcionamiento lo antes posibles para que luego los Municipios no puedan hacer nada. Estas antenas no son construidas por las empresas de telecomunicaciones porque el modus es tan irregular, tan nefasto, que no pueden poner el nombre de estas marcas, mucho menos si después hacen campañas por el cuidado del medioambiente y esas cosas tan bonitas”, argumentó el Director de Legal y Técnica.

Lo cierto es que por ahora, y gracias a la presión de los vecinos y las acciones del Municipio, la obra está frenada y ya se comenzó una nueva instancia judicial para terminar con este problema. Ahora sólo falta que la Justicia actúe con rapidez y celeridad para que esta antena no funcione en el éjido urbano de Gualeguaychú y no dañe a nadie en la zona norte de la ciudad, donde se pretende montarla.