El concejal de Cambiemos Pablo Echandi habló de las negociaciones que su espacio lleva adelante para solucionar el largo conflicto que la obra social protagoniza en la ciudad. Apuntó a las gestiones anteriores. “No dijeron nada cuando eran el mismo gobierno nacional, provincial y municipal”, disparó.

Como publicó ElDía, el martes pasado el titular nacional de PAMI, Sergio Cassinotti recibió a representantes del PAMI entrerriano, de Nativus y a legisladores de Cambiemos.

Fueron parte de la reunión el titular de la UGL 34 de Concordia, Lucas Larraz; el senador nacional Alfredo De Ángeli; el senador departamental por Gualeguaychú Nicolás Mattiauda; el concejal Pablo Echandi y, en representación de Nativus, el ex ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel De la Rosa.

Sobre la reunión y sobre la posibilidad de que el Sanatorio Luis Jeannot Sueyro, Pronto y San Lucas se hagan cargo del servicio del Módulo 6 –médicos especialistas y prácticas ambulatorias– que hasta ahora está a cargo de la empresa Nativus, dialogó el concejal Echandi en ElDía desde Cero.

“Nosotros hicimos las gestiones políticas para llevarle el reclamo a Cassinotti, ahora PAMI tiene que bajar a Gualeguaychú y auditar a Nativus”, expresó, y dijo que “creería que la semana que viene estarían viniendo”. Asimismo, hizo explícita su confianza en la capacidad de los prestadores locales para dar respuestas a las necesidades de los afiliados. “Si se acuerda con estas tres empresas, las prestaciones van a estar a cargo de los médicos que toda la vida hicieron ese trabajo”, celebró.

Asimismo, apuntó a quienes hoy critican a Cambiemos. “Cuando yo hablo de Lapido (responsable del área del Adulto Mayor del municipio), hablo de que en los 12 años anteriores nadie nunca le pidió nada al PAMI. Nosotros tenemos una problemática y vamos derecho a solucionarlo, antes no se reclamó nada”, cuestionó.

“El PAMI no funcionaba mucho mejor, era más caro y mucho más corrupto. Había 45 mil cápitas que atendía sólo una oftalmóloga en Concepción del Uruguay”, cuestionó el legislador, al tiempo que remarcó que “durante este año se han atendido cerca de 6 mil jubilados y se han hecho más de 500 operaciones de cataratas en Gualeguaychú, que antes se hacían en Concepción del Uruguay, con todo el costo que eso significaba, ya que en más de un caso había que llevarlos en ambulancia”

“Si Pablo Echandi, Alfredo De Ángeli y algunos más pudieron traer las cápitas (de oftalmología) a Gualeguaychú, por qué no lo pudo hace Martín Piaggio, jefe de Salud de todo el área municipal; por qué no lo pudo hacer (Víctor Hugo) Lapido, que dice que no hacemos nada, cuando eran el mismo gobierno nacional, provincial y municipal. Ellos tienen que explicar por qué (el PAMI) tenía 45 mil cápitas en Concepción del Uruguay y no había oftalmología en Gualeguaychú. Nadie dijo nada”, disparó el concejal.