Los polémicos mensajes de Diego y Dalma por su cumpleaños

El técnico argentino le dedicó un posteo en las redes sociales a su hija… y también le pasó una factura.

Sin dudas, este no será un cumpleaños más para Dalma Maradona. La hija de Diego Armando Maradona está peleada con su padre, y al mismo tiempo está en un gran momento: acaba de ser madre de la pequeña Roma.

En su cumpleaños número 32, el técnico argentino le dedicó un polémico posteo en Instagram: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”.

Luego del mensaje de su padre, Dalma decidió responderle sin mencionarlo pero de manera elocuente:”Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON!❤️ AMOR O NADA!”.