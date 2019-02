El primer condenado del año: Desvaneció a golpes a su ex pareja en Navidad

Emiliano Lizarzuay, un larroquense de 30 años, se convirtió hoy en el primer condenado del 2019 por los golpes y patadas que le provocaron el desvanecimiento a su ex mujer en la madrugada de la última Navidad. Por no tener antecedentes, recibió una pena de prisión condicional.

Fue la propia víctima la que realizó la denuncia en la Comisaría de Larroque en la misma mañana en que se originaron los dos ataques que sufrió, y tras ello, el 27 de diciembre se impuso a Lizarzuay un arresto domiciliario por 45 días.

El primer hecho que se le imputó al larroquense sucedió a las 5.30 del 25 de diciembre cuando se encontraba en el predio “Nuestros Sueños”, junto a su pareja y su hijo menor de edad. Los adultos comenzaron una discusión y Lizarzuay le propinó un golpe que le originó una lesión sobre la ceja derecha.

Luego, a las 8.30 de ese mismo día, cuando ambos se encontraban en el interior del domicilio que compartían en el Barrio 20 viviendas, se volvió a originar una discusión y el imputado la tomó de los cabellos y comenzó a pegarle golpes de puño en los ojos y en otras zonas del cuerpo, para finalmente pegarle una patada entre las cejas, que le provocó el desvanecimiento. Todas las lesiones que sufrió la mujer fueron constatadas por los médicos Luis Mancebo y Miguel Follonier, que trabajan en la guardia del Hospital de Larroque.

Lizarzuay fue llevado ante la jJusticia y se lo imputó por “Lesiones Leves doblemente calificadas por ser cometidas contra la persona con la cual se mantiene una relación y ejerciendo violencia de género, en concurso real por tratarse de dos hechos, cometidos en carácter de autor”.

No se realizó un juicio oral. El larroquense decidió adecuarse a las reglas de un procedimiento abreviado. Acepto las evidencias en su contra, la calificación legal y el hecho atribuido, y se acordó entre todas las partes involucradas la condena de un año de prisión condicional, más las costas procesales. Por ser la primera condena que recibe y por no tener antecedentes, el cumplimiento de esta sentencia será en suspenso, pero no podrá cometer nuevos hechos por un plazo de cuatro años porque se le revocará el beneficio de la excarcelación.

Fue clave en todo este proceso la participación de una mujer, que para su protección se mantiene en reserva su identidad. Esta testigo ayudó a la damnificada al momento de los hechos sin conocerla y declaró ante la Fiscalía. También se valoró la colaboración que brindó la psicóloga Natalia Benítez, que brindó información reveladora en la investigación que realizó al Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Larroque (ANAF).