El Pulguita Rodríguez dejó Atlético Tucumán y pasará a Colón

Luego de las repercusiones, finalmente se confirmó que Luis Miguel Rodríguez le dice adiós a Atlético para comenzar una nueva etapa en su carrera en Colón de Santa Fe.

El Pulguita, el goleador que se metió de lleno en el corazón del hincha Decano, tiene ganas de cambiar de aire y su pase al Sabalero está confirmado. Un bombazo que golpeará a los de 25 de Mayo y Chile.

El futbolista no concentró ayer ni hoy junto ya que se encontraba en miras su salida del equipo tucumano. La salida para el Pulguita es, según contó, una buena oportunidad económica teniendo en cuenta su edad (34 años) y su presente futbolístico.

Su pertenencia en Atlético tenía asistencia casi perfecta porque en el transcurso sólo jugó a préstamo media temporada en Newell’s Old Boys. En la Lepra, disputó el Torneo Apertura 2010, en el cual disputó 12 encuentros y convirtió 3 goles, incluido un golazo a Boca en Rosario que sirvió para ganar 1-0. No obstante el “Pulguita” volvió para seguir su camino en su provincia natal y ahora, su nuevo rumbo será en Santa Fe.

A lo largo de su extensa carrera en Atlético, Rodríguez festejó goles de todos los colores y es el máximo anotador en la historia del club. Como si fuera poco, convirtió en todas las competiciones que jugó en la última década: Argentino A, B Nacional, Copa Argentina, Superliga, Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Rodríguez fue el máximo goleador del equipo con ocho tantos en la primera parte de la Superliga porque Atlético terminó el año como el plantel más goleador de la máxima categoría. Y de los cinco penales que tuvo el plantel albiceleste, Rodríguez se hizo cargo y solo falló uno.