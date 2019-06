El río creció cuatro centímetros en una hora y alcanzó los 4,56

Lo positivo de todo esto que ocurre en la cuenca sur es que el río Uruguay está por debajo del Gualeguaychú. La última medición en Puerto Boca a las 18 señaló 2.44 estacionario, lo que favorece al escurrimiento del Gualeguaychú, aunque es una incertidumbre lo que aún resta bajar desde aguas arribas.

“En las instalaciones del Regimiento, cedidas por el Ejército, contamos con camas, baños, duchas y lugar para cocinar” detalló Néstor Pintos, coordinador de Defensa Civil, y agregó: “El traslado se decide debido a las actuales condiciones climáticas de bajas temperaturas y de rápida crecida del río debido a que los Galpones del Puerto pueden quedar anegados”.

El agua ha complicado la situación de las familias en el Camino de la Costa, en el barrio Munilla, en la zona de la Costanera, en La Tablita y en la zona del club Tiro Federal, sobre el boulevard De León.

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada.

La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Recordamos que todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 hs para tal fin.

En las inundaciones se conjugan causas naturales y humanas. Entre los factores naturales se encuentran los geográficos y los meteorológicos. El aumento de las precipitaciones es otro factor natural que hace que se saturen los reservorios del subsuelo y se eleven así las napas, provocando mayores inundaciones.

Recomendaciones durante el evento