El tenso encuentro entre la joven y sus abuelos luego de la denuncia de abuso

Este miércoles, relató en El ElDía desde Cero (FM 104.1) cómo fue volver a ver a sus abuelos luego de la denuncia.

"Volví a verlo hace unos días, fui con mi mamá a su casa para hablar con él y mi abuela", dijo la joven.

"Toqué el timbre y Enrique (su abuelo) no me reconoció. Busqué a mi abuela, entramos y nos sentamos en el living y hablamos un rato, pero cuando vi que la conversación se iba para otro lado le dije que quería conversar de lo que había venido a hablar", afirmó Fernanda.

Continuó: "Le dije que yo había dejado de venir porque 'Beto' abusaba de mi, y ella me dijo que le había ido a traer problemas. Que el tenía inconvenientes en el corazón y que ella no quería que se lo dijera de frente. Cuando vi que ella estaba muy angustiada decidí no llamarlo, pero el estaba ahí a dos metros, estaba escuchando y se hizo el desentendido".

"Enrique se encontraba en la cocina, y nosotros en el living, nos separaba solo un pasillo", aclaró.

La charla con su abuela prosiguió: "Le conté a 'Chela' lo que él me hacía, y ella me volvía a insistir que tenía dos lesiones en el corazón y que tenía miedo que le pase algo".

"Entonces -lamentó Fernanda- llena de impotencia porque seguía defendiéndolo y pensando en él y no en mi, le dije que a mi no me importaba si se le reventaba el corazón o se pudría en una cárcel, pero que el a mi me había arruinado la vida".

"Como se la arruinó a más personas, porque salieron más denuncias", finalizó.