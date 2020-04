El uso obligatrio de tapabocas genera diferencias en el gobierno municipal

El uso obligatorio del barbijo casero o tapabocas en Gualeguaychú será anunciado más temprano que tarde. Si no es mañana, será pasado, a fines de esta semana o la otra. No importa tanto el cuándo como el cómo, por lo menos para el gobierno municipal. Es que en el piaggismo saben que se debe salir de la encrucijada que provocó haber rechazado a rajatabla su uso y hoy saber que hay cientos de lugares de la Argentina que lo adoptan como método de protección.

Aunque en la ciudad es cada vez más frecuente ver a la gente con cualquier tipo de barbijo casero, el municipio no ha declarado la obligatoriedad de su uso y con el correr de los días se ha generado confusión en los gualeguaychueneses. Al día de hoy y a excepción de lugares como el transporte público, donde rige la obligatoriedad del uso en todo el país, llevar tapabocas en Gualeguaychú es plena decisión de cada ciudadano o de los privados, como por ejemplo en los grandes supermercados o en los bancos de la ciudad donde desde hace días está prohibido ingresar al lugar sin algún elemento que cubra la boca y la nariz.

barbijo bici.jpg Tapabocas. Un ciclista recorre la zona de bancos con su rostro cubierto.

Piaggio sabe que parte de lo que viene en la ciudad es adoptar una medida que ya pusieron en práctica muchos lugares de la Argentina. Sin embargo, dentro del gobierno hay diferencias en la forma que se llega a esa decisión y cómo se anunciará. "Se tiene que hacer a través del concejo", dijo una importantísima fuente del Gobierno a ElDía y fue tajante al asegurar: "No podemos gobernar a los decretos, si no para qué está el concejo".

Sin embargo la intención del gobierno municipal sería que la medida salga desde el Ejectutivo. "Lo que presentó Juntos por el Cambio es muy dañino. Nosotros no vamos a andar cobrandolé multas a gente por no usar un barbijo, tenemos vecinos que se están muriendo de hambre porque no pueden hacer changas y proponen cobrarle multas, solo cambiemos puede pensar algo así" sostuvo el concejal del oficialismo Juan Boari, y agregó que "el uso o no del tapaboca no puede salir del legislativo, nunca un grupo de concejales debe estar por encima de un comité de expertos".

El 27 de marzo el propio Boari grabó un video, que se hizo viral, en el que argumentaba por qué no era correcto el uso del barbijo. "No previene nada", aseguró y sostuvo que la única manera de cuidarse es el permanente lavado de manos y las medidas de distanciamiento entre las personas. "Puede convertirse en algo contraproducente", aseguró en más de una oportunidad el concejal.

Embed Ver esta publicación en Instagram La explicación del médico y concejal @boarijuan Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 27 Mar, 2020 a las 5:57 PDT

Muchos referentes del gobierno tomaron los argumentos de Juan Boari y repitieron el mensaje. Pero el tiempo fue cambiando las cosas y algo que en aquel momento parecía lejano como el uso del tapabocas en la ciudad se convirtió en una realidad a la que el gobierno no le va a esquivar. Un funcionario del municipio reconoció a ElDía que "muchos de nosotros dijimos que no era positivo el uso del barbijo y ahora tenemos que ver como volvemos atrás porque muy pronto va a ser obligatorio".

barbijo sale.jpg Decisión de los propietarios. Muchos de los comercios obligan a sus clientes a ingresar con barbijo.

Salir a las calles de Gualeguaychú y ver a personas con sus rostros escondidos detrás de un tapaboca o barbijo casero, es cada vez más habitual. Con el correr de los días, son más y más los gueleguaychuenes que optan por este método de protección pese a no ser obligatorio en la ciudad. Más allá de las recomendaciones del COES llegó el momento de que el gobierno defina su postura y comunique qué tienen que hacer los gualeguaychuenses con el tapabocas. Dejar algo tan sensible a criterio de la gente, no parece la mejor opción.