El vecinalismo planteó a los empleados municipales ideas para trabajar en conjunto 

El precandidato a intendente Domingo Carrazza y referentes del Movimiento Vecinalista Gualeguaychú Entre Todos se reunió con el Sindicato de Trabajadores Municipales y se planteó una propuesta para trabajar en conjunto la jerarquización y la capacitación del sector.

El precandidato a intendente por el Movimiento Vecinalista Gualeguaychú Entre Todos Domingo Carrazza fue recibido por el Sindicato de Trabajadores Municipales, y junto a referentes del vecinalismo conversaron sobre una serie de pautas para trabajar en conjunto con el objetivo de jerarquizar las distintas áreas públicas y potenciar la labor de los empleados del sector.

“La jerarquización es un factor que apunta a modernizar las distintas áreas, potenciando principalmente el conocimiento y la experiencia del trabajador municipal en todas las áreas con capacitaciones personalizadas”, explicó Carrazza, quien concurrió a la reunión con el candidato a viceintendente Celso “Chicho” Bereciartu, y los integrantes del vecinalismo Juan Carlos Isola y Alberto José Rodríguez.

“La capacitación es la herramienta que brindará mayor aprovechamiento en tiempo y calidad de los trabajos a realizar”, sostuvo Carrazza y agregó: “Ya sea en el Área de Informática o en atención al público de las distintas dependencias, una especialización laboral brindará la posibilidad de crecimiento tanto al empleado con menor antigüedad como al de mayor experiencia”.

Finalmente, el candidato del vecinalismo se refirió a la valoración del empleado municipal, la cual describió como “el mayor tesoro de un Municipio”: “Potenciar su capacidad e incentivar al crecimiento debe ser uno de los principales objetivos. El trabajador municipal debe tener un ámbito laboral en armonía que incentive a cumplir mejor la tarea y ese esfuerzo personal debe ser reconocido”, concluyó el vecinalismo su exposición.

Durante el encuentro con el vecinalismo, el Secretario General del gremio Mario López y los empleados municipales realizaron consultas puntuales y manifestaron que existe “la necesidad de una transformación en las estrategias de trabajo, que los directores de cada área sean idóneos, con mayor conocimiento y experiencia, y mejorar escalonadamente las remuneraciones”.

“Todo esto puede ser posible sólo si hay un Municipio eficiente y ágil. Queremos un Municipio que esté a disposición de la gente y no que sea al revés. Queremos que el Municipio tenga la agilidad necesaria a los tiempos que corren, y capacitada para la atención de la gente. No que sea una traba permanente para iniciar trámites y generar emprendimientos que generen empleos. Un Municipio ágil y no como una máquina de impedir”, concluyó Carrazza.