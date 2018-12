El Verde después del fuego: “Tratamos de ser optimistas y salir adelante”

El titular de la empresa Alfredo Dalol señaló que la situación es complicada, pero que no va a bajar la guardia. Las consecuencias del feroz incendio del 22 de julio aún se hacen sentir. Luego de las gestiones del titular de Tránsito, le otorgaron las máquinas de la SUBE para comenzar a controlar el kilometraje y así adquirir el combustible subsidiado.

Cinco meses después del incendio que se generó por un desperfecto en el gabinete de la SUBE, el empresario Alfredo Dalcol conversó con ElDía y resumió cómo viven la compleja situación que dejó sin transporte a miles de pasajeros por unos cuantos días.

Dalcol resaltó que apuesta al futuro pese a los nubarrones que se presentan en el horizonte. Es comenzar casi de cero luego que las llamas consumieran el galpón de la empresa donde se encontraban 7 unidades, una de ellas un 0 km para viajes de larga distancia; 2 de transporte urbano; y 4 semi- urbano.

El titular de la empresa señaló que “a nadie se le caen los anillos a la hora de tomar una pala, una carretilla o juntar los escombros que quedaron. Acá todos hacemos de todo. Si hay que hacer mecánica, cambiar una rueda o conducir un colectivo lo hacemos”, remarcó.

En el interior del galpón que fue reducido a cenizas, ElDía charló con el empresario. El panorama es distinto al de hace un par de meses atrás. Se están levantando paredes para cerrarlo nuevamente, como así también la estructura de hierro y chapa. Adentro quedan restos de las unidades de transporte urbano que serán removidos en los próximos días. Entre los mismos sobresale la caja de la moderna unidad para larga distancia de la cual solamente habían pagado una cuota.

“La lucha por recuperarnos sigue y que la situación es muy compleja por diversas razones. Es un trabajo día a día; por momentos nos alegramos, mientras que en otros el ánimo tiende a decaer”, recalcó y acotó: “El incendio nos dejó con muchas deudas”.

“La parte más complicada pasa por el transporte urbano, por el hecho de que se quemaron las máquinas SUBE, las cuales poseen un dispositivo GPS que informan a Nación acerca de los kilómetros que se recorren, algo que en este momento no se está realizando. Al no contar con ellas quedamos sin registro y sin ese subsidio”, explicó.

Pero ahora, luego de una gestión realizada por el director de Tránsito Oscar Navone, “nos restablecieron las máquinas de la SUBE, y ahora nos encontramos abocados a las tareas de colocarlas”, anunció.

Sobre los recorridos que tiene concesionado, indicó que “el Parque Industrial jamás se dejó de atender, mientras que otros recorridos siempre se realizaron en los horarios pico de pasajeros. De 8 a 13 y de 18 a 21 se había dejado de hacer el recorrido por una cuestión de costo del combustible debido a que lo recaudábamos en una jornada no alcanzaba para cargar gasoil. Pero desde hace 15 días restablecimos el servicio con un colectivo por hora que va hasta la Sociedad Rural”, informó.

“Hace dos meses se retiró un empleado por voluntad propia para abocarse de lleno a un emprendimiento particular. También se fue un mecánico que no repusimos y el 30 de noviembre llegamos a un acuerdo con dos choferes que se desvincularon de la empresa. Actualmente tres empleados están de vacaciones con los cuales estamos en conversaciones, debido a que no hay actividad para asignarles, razón por la cual podrían adelantar vacaciones del 2019”, sostuvo.

En total son 16 personas las que trabajan en El Verde, y se han tercerizados los servicios de mecánica y de chapa y pintura”.

Viajes de larga distancia

Este tipo de servicios cuenta con una unidad y según indicó el empresario, sirven como paliativo, pero el “golpe fue muy fuerte y necesitamos algo más que viajes de turismo para salir adelante”. Acotó que la “capacidad de recuperación, con esta situación económica, la quita se subsidios, suba de costos y un boleto acorde, será muy lenta”, declaró Dalcol.

En cuanto al boleto, recordó que están percibiendo la tarifa del mes de abril y que en agosto se pidió una suba. Sin embargo, en el Concejo Deliberante el tema se trató en noviembre.

El transporte trabaja con un boleto de $13, no habiéndose implementado el aumento, por el momento. Dalcol resaltó que Concordia -con 200.000 habitantes- cobra $23 y hoy el boleto único “no debería estar por debajo de los $20”, aseguró.

En cuanto a la quita de subsidios por parte del Estado Nacional, recordó que el estado provincial “abonará el 50%, otro 25% debería hacerlo el Municipio, que argumenta no tener caja para hacer frente a ese porcentaje, razón por lo que la diferencia debería trasladarse a la tarifa”. Y se preguntó ¿Cuándo se haría esto realidad?, teniendo en cuenta que en el HCD se tomó tres meses para tratar un aumento que todavía no se ha implementado.

Aseguró que este es un tema que ya se “debería haber conversado y definido el costo” y adelantó que en enero todas las empresas van a estar con el subsidio acotado, aunque El Verde ya lo tiene reducido por los inconvenientes producidos por el incendio.

Por otra parte, señaló que el contador de la empresa hizo una presentación en el Municipio dando cuenta de la situación. Luego, el Ejecutivo los eximió de “pagar la tasa municipal por 6 meses”, pago que representa el 3 por ciento de lo que “dejamos de percibir por subsidios”.

Se mostró agradecido con Metalúrgica Rey que “trabajó en la reconstrucción del Galpón con aporte de materiales y personal. Se trata de una obra a pagar a “fines del 2019”, aclaró.