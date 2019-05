El video de Andrea Frigerio bailando en bikini que infartó a medio Instagram

La protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza” sorprendió a sus seguidores de Instagram con una divertida publicación.

Andrea Frigerio suele publicar en su cuenta oficial de Instagram videos e imágenes de su trabajo y de su vida personal. En esta oportunidad, la actriz, modelo y conductora compartió con sus miles de seguidores una grabación en la que aparece bailando en bikini con su hija.

En el video, Josefina Bocchino y su mamá se divierten mientras se mueven al ritmo de “I just called to say I love you”, un clásico del popular cantante Stevie Wonder. Hasta el momento, la publicación tuvo una gran repercusión ya que obtuvo 87.229 reproducciones.