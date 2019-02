En Argentina el 16% de los partos al año provienen de menores de edad

En Argentina hay unos 700 mil nacimientos durante cada año y es alarmante como más del 15% de los partos provienen de adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Y es que, Latinoamérica es una de las comunidades con mayor índice de embarazos no deseados en menores de edad, algo que se ve evidenciado en este país.

Aunque año ras años se despliegan campañas públicas y privadas sobre la prevención del embarazo no deseado, son muchas las chicas que hacen caso omiso a las recomendaciones y experimentan este tipo de situaciones de las que luego se arrepienten.

Muchas estudiantes en los primeros años de universidad comienzan a tener experiencias sexuales continuas, y aunque no sean menores de edad, en su condición de estudiantes, el embarazo no es la mejor situación en la que se puedan encontrar.

Solo en Argentina, más del 60% de esas mujeres no planea el embarazo, en este sentido, muchas tampoco planifican la atención médica que deben tener a lo largo de los meses de gestación. De hecho, algunas simplemente evitan acudir a un centro asistencial hasta tanto su familia no sepa que se encuentran en estado, por eso de no ser descubiertas.

Derechos de los adolescentes o adultos jóvenes en el embarazo

Las menores de edad pueden decidir por sí mismas con quién ir a las consultas con el médico obstetra, pueden ser sus padres, alguna amiga, pareja o solas. Estas chicas tienen derecho de ser recibidos y atendidos con total discreción, esto con el fin de sentirse a gusto frente al profesional y plantearle todas sus dudas. Además, si el embarazo fue producto del abuso sexual, es probable que tenga muchas preguntas que quiera resolver en total confianza.

Por otro lado, una persona cuyas metas personales estaban muy alejadas de convertirse en madre a tan corta edad, pueda que ni si quiera esté al tanto de las opciones que tiene al momento de ser atendida en algún centro médico. Si esta persona es parte de la clase trabajadora, es un poco más fácil que haga un esfuerzo por proveer el tratamiento médico y alimenticio que debe mantener toda mujer embarazada.

En cualquiera de los casos, bien sea una joven estudiante universitaria o una adolescente que todavía vive en casa con los padres, deben contar con un programa de atención médica que les garantice un control prenatal adecuado.

Una de las alternativas más viables para ser atendidas, incluso de manera preventiva, es a través de las prepagas. Con ese sistema de atención médica se tiene cobertura durante el embarazo, solo se debe confirmar que el plan adquirido incluya este tipo de atención.

Las mujeres que trabajan y cuyas empresas las afilian de forma automática (obra social) tienen ventajas sobre aquellas que todavía no se han afiliado de forma independiente. Sin embargo, en cualquier momento se puede producir la afiliación o dada de baja de este sistema. Solo se debe revisar los requisitos.

Desde 2018 existe un debate sobre el aborto en Argentina

Realmente, desde hace décadas atrás se viene gestando dos movimientos totalmente contrarios: el que apoya la legalización del aborto y el que está en contra. El Senado no ha aprobado una Ley sobre el aborto, pero es una situación en la que incurren muchas adolescentes y mujeres con embarazos no deseados.

El tema es muy complejo e incluso subjetivo, pero hace parte de las preocupantes estadísticas sobre el embarazo precoz y no planificado entre las jóvenes del país, cuyo porcentaje de no planificación del estado de gravidez asciende al 69% de los embarazos en jóvenes.

La recomendación para las jóvenes es acudir a las campañas de prevención de embarazos para solventar cualquier duda que se tenga sobre el tema. Tener una vida sexual basada en la toma de decisiones responsables y prevenir cualquier situación para la cual no se esté preparada ni física, económica o psicológicamente.

También los chicos deben prestar atención a las medidas que deben tomar para no ser participes de embarazos no deseados. En ocasiones se deja a un lado la participación que tienen los chicos y es un completo error: la tarea es de todos, incluso de los padres que deben actuar con sentido común antes de que sea demasiado tarde.