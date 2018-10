En el barrio Obrero, Piaggio inauguró el salón de usos múltiples “Rosa Belén”

Ayer por la tarde, junto a una gran cantidad de vecinos, el intendente Martín Piaggio dejó inaugurado el salón levantado por una de cooperativas y financiado con fondos municipales.



En el encuentro que el Intendente protagonizó ayer con la gente del barrio, recordó “las reuniones que tuve con Rosa y otras vecinas y vecinos, en las que se plantó la semillita de que esto podía pasar”. Y continuó: “ahí comenzó con mucha fuerza la convicción de que este SUM era una necesidad para este barrio nuevo pero con mucho empuje para organizarse”.

Asimismo, Piaggio destacó que “estas obras se hacen en una situación muy difícil en toda la argentina, donde las noticias son de ajuste, recorte, de ausencia de obras públicas y mucho menos las obras que se destinan a nuestros barrios”- Por eso “me siento con mucho orgullo”, porque “me toca encabezar un equipo que lo único que ha hecho es estar pensando en los vecinos, y sobre todo en los que más necesitan; es por eso que se ve todo los días una noticia de un nuevo centro de salud, un cordón cuneta y badenes nuevos, más cloacas y agua para la gente; que esto ocurra con los recursos propios de los gualeguaychenses tiene un sabor mucho más especial aún”.

El salón de usos múltiples (SUM) llevará el nombre “Rosa Belén” en honor a una vecina que dedicó mucho horas de su vida en pos de ofrecer meriendas y actividades para los más chicos. Además, fue una de las impulsoras de este proyecto, para el que buscó el apoyo de los vecinos, pensando en un futuro mejor para los niños y jóvenes. De la zona.

“Soy un gran soñador y trabajo por los sueños. No me olvido nunca de esa mirada de Rosa, una luchadora gigante que entendió que de lo único que no podemos prescindir es de la organización en los barrios”, concluyó Piaggio.

SUM “Rosa Belén”

Está ubicado sobre Martín Fierro y Franco, y cuenta con una construcción total de 130 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: salón de actividades de interés común, cocina, galería, dos cuerpos de baños más uno accesible. El SUM fue realizado por la Cooperativa El Nuevo Hogar, con fondos municipales. Entre otras finalidades, se utilizará para apoyo escolar, capacitaciones laborales y reuniones.