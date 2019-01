En el Club de Pescadores esperan poder tener sus instalaciones óptimas en febrero

El agua ha tapado casi la totalidad de la sede ubicada en Costanera del Tiempo, generando pérdidas económicas importantes y privando a los socios de disfrutar la sede social durante la temporada de verano.

La crecida del río Gualeguaychú ha generado numerosos problemas en los sectores ribereños y los clubes que se encuentran a la vera del río no han sido la excepción.

El Club de Pescadores tiene inundada casi la totalidad de su sede ubicada en la Costanera del Tiempo, donde el agua ha tapado las dos piletas de natación, ingresando en el buffet y también llegando al sector de canchas de fútbol playa, beach vóley, quinchos y a los sectores de juegos recreativos.

“Desde el 14 de enero estamos sufriendo esta inundación, que nos ha afectado mucho más que las crecidas anteriores, porque nos tapó las dos piletas y afectó a casi todo el predio del club”, indicó el presidente José María Peverelli.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “esta crecida nos significa un montón de complicaciones, por un lado porque tuvimos que cancelar las reservas que teníamos para el complejo de habitaciones en todo el mes de enero y todavía no sabemos lo que sucederá en febrero. Esperamos que el río baje, para ver si podemos acondicionar el club para la segunda quincena de febrero. Tampoco pudimos desarrollar la Colonia de Vacaciones, que año a año realizamos en la sede del club”.

También Peverelli se refirió a lo que genera la inundación en la vida social que tiene Pescadores en las temporadas de verano. “Lo que más nos complica es que el club no tiene ninguna posibilidad de tener actividad, está cerrado. Nosotros durante la temporada de verano tenemos una fuerte actividad social, con las dos piletas y la playa habitualmente repletas de gente, entre socios y turistas. También le ha generado complicaciones a la gente del buffet, que está concesionado, pero han tenido que sacar todas sus cosas y no tienen la chance de poder trabajar. Es una situación incómoda, porque no podemos darle a los socios las comodidades por las que tanto trabajamos”, señaló el dirigente.

Finalmente, el directivo contó que las expectativas son moderadas con relación a la bajante del rio. “Esperamos poder tener el club en condiciones para la segunda quincena de febrero y aprovechar el fin de semana del feriado de Carnaval. Si el río baja los 3.40, podemos recuperar una de las piletas, buffet y sanitarios, además de tener espacio para reacondicionar la zona de quinchos y juegos recreativos. Es lo que estamos esperando, sobre todo para poder recuperar la actividad social del club, que para nosotros es fundamental”, sostuvo.