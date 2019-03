En el ex Frigorífico, construirán el nuevo edificio de la Dirección de Tránsito

Esta semana el intendente Martín Piaggio firmará el contrato de obra que se realizará con fondos municipales. Las nuevas disposiciones facilitarán la atención a quienes lleguen a realizar diferentes trámites.

Tal como lo anunciara en el discurso de inicio de sesiones el Intendente, se realizará un nuevo edificio para la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Será en el predio del ex Frigorífico, donde antiguamente funcionaban los corrales para el ganado.

“Queremos mejorar el servicio de otorgar y hacer trámites para los vecinos, una nueva obra que se realizará con fondos municipales”, había destacado Piaggio en su discurso en el Centro de Convenciones.

Se apunta a continuar “dándole vida a este espacio que une e identifica a todos los vecinos y las vecinas con un lugar emblemático de nuestra ciudad”, destacaron desde el Ejecutivo sobre la obra que se realizará sobre las bases de una construcción existente.

“En este nuevo edificio se mejorará el ambiente de trabajo y también se centralizará el lugar para realizar los trámites, ya que el edificio contará con delegaciones de diferentes dependencias que permitirán a los vecinos y las vecinas obtener sus licencia, realizar exámenes teóricos y prácticos en un solo lugar”, destacó Piaggio. Y aseguró que “el predio del ex Frigorífico también permite realizar este edificio en un lugar no céntrico, lo que facilita el acceso a los vecinos ya que no es un espacio con congestión de tránsito”.