En junio comenzará la obra de ampliación de la Escuela Técnica

Así lo afirmó el Secretario de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, Marcelo Richard. Fueron tres las empresas que presentaron su oferta que ya están siendo analizadas para luego adjudicar la obra a una de ellas.

En la Escuela de Educación Técnica Nº 18 General Manuel Savio se llevó a cabo el acto de apertura de las tres ofertas presentadas para la obra de ampliación del edificio escolar. Los oferentes fueron las empresas Humberto Federico Rubio, Orlando María Peterson y Sittner Construcciones.

Luego de analizar las propuestas presentadas, se realizará la adjudicación de la obra, la cual contempla la construcción de dos nuevas aulas, la refuncionalización al ingreso de la residencia estudiantil y una sala de estar para el personal auxiliar administrativo.

La profesora María Mónica Korell, directiva del establecimiento escolar, expresó: “Celebramos y agradecemos profundamente al gobernador Gustavo Bordet que, en esta oportunidad, haya decidido y autorizado este llamado a licitación. Es un día de restitución del derecho que tiene la escuela de contar con las comodidades y vamos a seguir trabajando para que sigan viniendo obras”, señaló.

Por su parte, el Secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Marcelo Richard, aseguró que “siempre hay que poner en contexto a las obras y en este caso el Gobernador Bordet, para lo que implica infraestructura escolar, ha sido siempre muy claro. Tuvimos que reestructurar todo el presupuesto debido al recorte que hizo el gobierno nacional del 50% de la soja, lo que nos obligó a optimizar los recursos y nos generó una demora considerable, pero entendible, para llegar a la instancia en la que hoy nos encontramos. Sabemos que nos van a quedar obras para hacer en la Escuela Técnica, pero también sabemos que hay muchas otras escuelas que se encuentran en peores condiciones de precariedad y necesitamos atender todos los pedidos que tenemos en la provincia. Quiero felicitar a Mónica Korell, quien junto con el intendente Alberto Mornacco, han trabajado sin descanso en las gestiones para que hoy esta apertura de las ofertas se pudiera concretar”.

Además el funcionario provincial en dialogo con El Día agregó: “Esto va a permitir la ampliación, en esta primera etapa, para el mejor funcionamiento de la escuela, y posteriormente buscaremos continuar con lo que está previsto en el proyecto original que es una obra mucho mayor que esta”.

Consultado sobre los tiempos para que comience la obra, indicó: “La idea es que la evaluación de estas tres ofertas se desarrolle en el próximo mes y estimamos que en junio tendremos el contrato firmado y se dará el inicio de la obra que tendrá siete meses de ejecución desde que inicia” señaló Richard.

Por su parte, el diputado nacional Juan José Bahillo durarte el acto declaró: “Este es un paso más que importante para que esta obra sea realidad y la verdad me gustaría pedir disculpas por las demoras porque desde hace muchos años que el intendente en su primer periodo de gestión y los directivos de la escuela venían gestionando y no se había podido dar, por eso celebro y valoro la decisión del Gobernador Bordet de avanzar con la obra aunque sea en etapas, además no puedo dejar de destacar al intendente Mornacco, porque si hay cosas por la que ha luchado este intendente es por las obras de acceso a Urdinarrain y esta obra para esta escuela” indicó.

Al término del acto, el Intendente Alberto Mornacco dijo: “Es un momento de mucha alegría, principalmente gracias a la decisión del Gobernador de llevar adelante este proceso para la obra de ampliación con presupuesto provincial, pero también gracias a mucha gente que trabajo para que hoy sea una realidad. Este no es un logro solo de los que estamos hoy, también hicieron mucho quienes estuvieron antes que fueron marcando el camino. Este es un momento histórico porque las obras quedan y marcan un grato recuerdo para aquellos que tanto trabajaron en los procesos de construcción del proyecto y para los que gestionaron los recursos, así que felicito al Gobernador Bordet y al Diputado Juan José Bahillo que siempre estuvieron para darnos una mano y a la profesora Mónica Korell que, desde los lugares que le tocó ocupar, nunca desvió la meta de su objetivo y hoy estamos un paso más cerca de concretarlo”.

En el acto que se realizó ante la presencia de cientos de alumnos, también estuvieron el titular de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú Héctor De La Fuente, el Viceintendente Martín Traverso, el Secretario de Gobierno Alberto Ledri, entre otras autoridades provinciales, departamentales, municipales.