En Juventud apuestan a Salas y Lenciza como entrenadores

Guillermo Salas y Javier Lenciza se hicieron cargo ayer del primer equipo de Juventud Unida, tras la salida de Javier Osella, quien ayer se despidió del plantel junto al profesor Fernando Morelli. La dirigencia confía en poder dar continuidad a los dos entrenadores provenientes de las inferiores.

En la tarde de ayer, en la vuelta al trabajo del equipo, Javier Osella y Fernando Morelli estuvieron presentes para despedirse del plantel, agradecerles el esfuerzo y el sacrificio y desearles toda la suerte en lo que viene.

Conjuntamente, Guillermo Salas, quien actuó como asistente de Osella en el comienzo del torneo y Javier Lenciza, que estaba a cargo de la Cuarta y Quinta División de Juventud en las inferiores de AFA, serán quienes se hagan cargo del equipo, al menos en los primeros días de entrenamiento.

El presidente de Juventud Unida, Jorge Lonardi, confirmó que inicialmente la intención de la comisión directiva del Decano es dar continuidad a Guillermo Salas y Javier Lenciza, ambos entrenadores de las divisiones inferiores, quienes se hicieron cargo del equipo ayer tras la renuncia de Javier Osella.

“Hablamos con varios de los referentes del equipo, algunos de ellos nos manifestaron que no ven mal que Guillermo y Javier sean los entrenadores del equipo. Hay buena sintonía con ellos, conocen bien el club y saben la forma en la que queremos hacer las cosas. En principio, asumieron en forma interina, pero la idea es poder en las próximas horas confirmarlos como entrenadores a ellos o bien confirmar el nombre del próximo técnico”, sostuvo el dirigente en diálogo con Radio Cero.

Asimismo, Lonardi expresó que “nos tomó por sorpresa la salida de Osella, tiene que ver exclusivamente con la falta de resultados. Nosotros queríamos que Javier siguiera porque habíamos confiado en la continuidad de un proyecto. Pero tampoco podemos exigirle a un entrenador que siga trabajando cuando entiende que su ciclo está cerrado. Por eso quiero remarcar que fue Osella quien nos manifestó su deseo de no continuidad, pese que desde la dirigencia tenía todo el apoyo”.

Sobre la realidad de Juventud, el presidente indicó: “es una situación netamente deportiva, pero que ha tenido coletazos en lo económico. El descenso significó una merma sumamente importante en los ingresos del club, pero el club no está fundido, ni quebrado ni nada que se le parezca. Juventud cumple con sus compromisos contractuales, no tiene deudas significativas y todos hacemos un esfuerzo muy grande para poder encontrar la forma de acomodar estas cosas. Ahora estamos en una crisis futbolística de la que se sale con buenos resultados, por eso creemos que tenemos material para poder cambiar este panorama”.