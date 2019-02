En la Codegu, Roko cuestionó el lugar que el Municipio le da a la institución

Fue lunes pasado, en el marco de los encuentros que el precandidato a Intendente por el Partido Justicialista viene desarrollando con entidades de la ciudad. “Debemos volver a darle a la Corporación del Desarrollo la importancia que hoy dejó de tener”, apuntó.

Jorge Roko, referente del espacio Juntos por Gualeguaychú, compartió una importante reunión con los integrantes del Consejo Superior de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), con el propósito de dar a conocer su proyecto, su visión acerca del rol de la institución para el futuro de la ciudad, e interiorizarse acerca de las diversas actividades que se llevan a cabo.

Luego de exponer los lineamientos generales de las políticas que pretende desarrollar desde la Municipalidad, Roko respondió a las preguntas realizadas por algunos de los consejeros presentes, con particular énfasis en problemáticas que aparecen, en mayor o menor medida, en cada uno de los encuentros que el precandidato del Partido Justicialista (PJ) viene desarrollando. A saber: el desempleo y la necesidad de la generación genuina de trabajo; las drogas y la falta de políticas de salud en este sentido; la creciente inseguridad y la educación, entre las más preponderantes.

“La Corporación del Desarrollo es una institución muy importante, no sólo para Gualeguaychú sino para toda la región. Ha hecho muchísimo por el crecimiento y el desarrollo de la ciudad”, remarcó Roko, al tiempo que puso especial énfasis en el “interés en volver a reconocerla y a darle la importancia que la institución hoy dejó de tener”.

“Considero que muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales de la ciudad están pasando por situaciones similares. No se las escucha, o cuando se lo hace es para imponer decisiones desde el Estado. Debemos acompañarlas, no intervenir en su vida interna o apropiarnos de ellas”, indicó Roko tras el encuentro, al que asistió junto a Eduardo Irazu, referente del espacio peronista.

Por su parte, los consejeros de la Codegu expresaron su agrado por las expresiones del precandidato y recibieron de buena manera la necesidad de replantear la relación del gobierno municipal con la institución.