El primer hecho ocurrió alrededor de las 10.30 horas en inmediaciones de las calles Guido Spano y República Oriental. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico y de Comisaría Tercera, con colaboración del Grupo Especial, intentaron identificar a un hombre que, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga. En ese contexto, el individuo habría arrojado una sandía contra el móvil policial, lo que motivó un seguimiento controlado que finalizó con su aprehensión.

Durante la huida, el sospechoso intentó descartar una mochila que contenía sustancias y otros elementos de interés para la causa. Como resultado del procedimiento, se secuestraron aproximadamente 178 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares y una suma de dinero compuesta por unos 158.800 pesos argentinos y 103 dólares. El aprehendido fue un hombre de 27 años.

La intervención se realizó de oficio, con inmediata comunicación a la Fiscalía interviniente y la colaboración del área de Drogas Peligrosas.

El segundo procedimiento tuvo lugar cerca de las 14.30 horas en la zona de Camino a la Península, a unos 300 metros del Bulevar De León. En ese lugar, personal de Comisaría Tercera intervino a partir de un requerimiento del Comando Radioeléctrico, que había demorado a dos hombres que momentos antes se habían dado a la fuga en una motocicleta de 110 cc.

Durante la persecución, los individuos descartaron una bolsa de nylon transparente que contenía nueve envoltorios tipo “cebollines” con una sustancia blanca y un billete de 20.000 pesos. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, se realizó el test reactivo correspondiente, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,06 gramos.

Por disposición de la agente fiscal interviniente, se ordenó la detención de un joven de 19 años, mientras que el menor de 16 años que lo acompañaba fue trasladado para luego ser entregado a sus progenitores. Además, personal de Tránsito Municipal procedió a la retención de la moto mediante el acta correspondiente, debido a la falta total de documentación obligatoria.