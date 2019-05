En un restaurante casi se mueren al servir por error un vino de más de 5700 dólares

El insólito episodio tuvo lugar en un restaurante de Manchester, Inglaterra. Cuando se dieron cuenta los dueños del lugar, ya era demasiado tarde.

Un empleado del restaurante Hawksmoor, de la ciudad inglesa de Manchester, se confundió de botella de vino y le sirvió a un cliente una valuada en 258 mil pesos.

La curiosa noticia la dio a conocer el propio local gastronómico en sus redes sociales, bromeando con lo sucedido. Esa reacción convirtió en viral la equivocación y generó cientos de comentarios en las redes sociales.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) 16 de mayo de 2019