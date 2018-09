Encontraron 45 mil litros de glifosato en una empresa ubicada sobre el Acceso Sur

La Municipalidad realizó un operativo luego de una denuncia en el 105. Encontró más de 1800 bidones en una empresa de agroquímicos es insumos para el agro. Tienen 24 horas para sacar el producto del ejido y será multado.

En un operativo realizado por personal de Inspección General y de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad se encontraron unos 45 mil litros de glifosato almacenados en una empresa radicada en el Acceso Sur de Gualeguaychú.

El operativo se puso en marcha luego de una llamada realizada al 105, la línea destinada para denuncias ambientales, donde se alertaba sobre la presencia del agroquímico en una empresa ubicada sobre el Acceso Sur, dentro del ejido de la ciudad.

Fueron más de 1800 bidones los encontradospor el personal de la Municipalidad, y en conjunto están valuados en unos 6,5 millones de pesos.

Según la ordenanza Nº 12.216/2018, conocida como “Glifosato Cero”, aprobada en abril de este año, el Artículo 1º indica que está prohibido “en todo el ejido de la localidad de San José de Gualeguaychú el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general “Glifosato” y aquellas formulaciones que lo contengan”.

La norma también estipula que “a quien o quienes incumplan lo normado por el Artículo 1° de la presente en cuanto a almacenamiento, expendio y venta, se les decomisarán los productos y se les aplicará una multa de 500 UTM. En caso de reincidencia corresponderá decomiso, multa de 1000 UTM y la clausura preventiva del establecimiento donde se detecte dicha violación”.

Sin embargo, en esta ocasión, la Municipalidad le dio a la empresa un plazo de 24 horas para que retire el glifosato del ejido de Gualeguaychú: “Se hizo el acta correspondiente y se le dio un plazo de 24 horas para retirar el producto del ejido de la ciudad”, informó el personal municipal que realizó el operativo antes de explicar las razones por las cuales no se realizó la confiscación del agroquímico: “Es un comerciante local, y le dimos un tiempo prudencial para que lo saque del ejido. Se adoptó esta modalidad por el tema del buen vivir y la convivencia. Para no tensar en esta ocasión la relación. Sin embargo, si para el miércoles a las 19 horas no se traslada todo el producto ilegal y sigue en la ciudad, se procederá a la confiscación.”.

Sin embargo, aunque no se confisque el producto, la empresa encontrada en falta deberá abonar los 22.500 pesos correspondientes a las 500 UTM (Unidad Tributaria Municipal) que determinan la multa por incumplir la norma.

Durante todo el miércoles, inspectores municipales estarán presentes en las instalaciones de la empresa desde primera hora para controlar que el producto salga de la ciudad de manera segura y sin consecuencias negativas para el medioambiente.