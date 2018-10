Enloqueció el ruso: escandaloso final en la derrota sobre Conor McGregor

El T-Mobile Arena de Las Vegas vivió la noche más alocada de las MMA tras la definición del campeonato de peso ligero.

Hay una paradoja que rodea al mundo de las MMA por estas horas. Por lo menos es la sensación que se palpa entre los fanáticos locales del deporte, y que puede confirmarse en las palabras de Dana White, CEO de UFC: se arruinó lo que podría haber sido la mejor noche. La empresa nunca tuvo más prensa, al menos en Argentina, pero se lo ganó a fuerza de un escándalo innecesario, nada bueno cuando la promotora hará una velada en el Parque Roca el próximo 17 de noviembre. Ahora, la aparición de un video filmado desde la tribuna muestra otro ángulo de la pelea callejera tras la victoria de Khabib Nurmagomedov frente a Conor McGregor.

La historia ya es conocida: tras vencer por sumisión en el cuarto round, Nurmagomedov saltó del octágono para pelearse con los allegados a su rival (apuntó a Dillon Danis, compañero de McGregor). Eso derivó en un escándalo mayúsculo. En simultáneo, cercanos al ruso saltaron de las tribunas para atacar al perdedor, quien también respondió a los golpes. Uno de ellos fue el primo del campeón y otro el peleador Zubaira Tukhugov, de quien White ya confirmó que no peleará más para la empresa, a pesar de tener confirmado un choque para el próximo 27 de octubre.

Más allá de que después de la locura pidió disculpas ante toda la ciudad de Las Vegas, Nurmagomedov podría ser sancionado duramente y hasta podrían quitarle el cinturón de campeón. La Comisión Atlética de Nevada analizará los videos para tomar determinaciones y, en principio, le retuvieron la bolsa de 2 millones de dólares al ruso mientras que al irlandés no. The Notorious solamente apareció para bajarle el tono a todo y escribió en su cuenta de Twitter: “Buen golpe. Espero que haya una revancha”.

El lunes subió una foto suya con otro mensaje difícil de entender, que parece no sumar. “We lost the match but won the battle. The war goes on” (Perdimos el partido pero ganamos la batalla. La guerra continúa).

Pero el video que circula desde hace días y se hizo viral en redes pone en foco de nuevo también a McGregor, a quienes muchos seguidores acusan de que no solamente fue atacado, sino que, al ver lo que hacía Khabib, fue uno de los primeros en agredir a los integrantes del rincón ruso. Lo cierto es que todo fue confusión, caos y un papelón.Partamos de la base de que nada justifica lo que hizo el, por ahora, aún campeón de peso ligero de UFC y que fue -como mínimo- poco profesional. Con esto como máxima, se pueden encontrar algunos motivos para tratar de entender por qué con su rival recién rendido su bronca sólo fluyó aún más.

Entre ambos peleadores hay una historia de odio que se remonta al 2016, cuando en la previa a la velada de UFC 205 en Nueva York tuvieron un intercambio de palabras el día del pesaje e intervino la seguridad para que no pase a mayores. Tiempo después el irlandés y su equipo atacaron un micro que transportaba al ruso y otros peleadores. En el incidente estallaron los vidrios e hirieron a otros colegas. Por el hecho fue detenido, liberado tras pagar una fianza, condenado a realizar trabajo comunitario y hasta a aprender a manejar su ira.Conor es un gran hablador y vendedor de eventos, que llevó a UFC a mostrarse en lugares que antes no estaba. Y cuando se pasó al boxeo hizo volver del retiro nada menos que a Floyd Mayweather. Por eso, al sacarle los cinturones (de peso pluma y ligero) el irlandés entendió que los demás eran campeones ilegítimos, tanto como Khabib creía lo contrario. El ruso se ofendió cuando su rival apareció mostrando cinturones de UFC en la gira promocional de la pelea. Una bronca más para sumar al historial.

“Habló sobre mi religión, sobre mi padre y sobre mi país”, se justificó el nacido en Daguestán tras su reacción. La tensión solamente se incrementó más en los días previos durante el pesaje donde debieron separarlos, una vez más. En la rueda de presa característica entre ambos peleadores, el irlandés no apareció y el ruso también lo tomó como una falta de respeto: “Tengo un horario y tengo que cumplirlo”, dijo y se retiró. Minutos después llegó McGregor, decidido a vender su whisky “Proper 12”.