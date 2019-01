Enrique Pinti sobre su situación económica: “El agua me llega al cuello”

“Todos, tuve que dejar el auto... No soy miserable, yo gasto cuando tengo plata pero ahora me compro la fruta que necesito, las verduras, todo lo justo. Al teatro me voy en subte todos los días. Cuando estoy muy cansada me vengo con Pablito Rago que viene en taxi y me tira acá en la esquina, pero si no, no me da el presupuesto. El auto, más la cochera, esos cálculos que antes eran normales. No se gana lo mismo porque la gente no viene como antes. Hice muchas temporadas en Buenos Aires en verano y era un éxito de locos. Hay un 48 por ciento de inflación para el año, es un horror. Ya me hubiera suicidado si estuviera en mi casa leyendo los diarios o mirando la tele. Viendo lo que pasa, la verdad que no sé, no sé qué tipo de carácter hay que tener y de impunidad y de cag… en el otro, con perdón de la expresión”, contó.