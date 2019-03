“Entre Ríos debe cambiar las prioridades para salir del estancamiento y desarrollarse”

El Senador provincial por el Departamento de Gualeguaychú y precandidato a Diputado provincial por el Frente Cambiemos cuestiona la proporción de los recursos que se destinan actualmente a obras públicas en la provincia.

Nicolás Mattiauda*

No me resigno a vivir el presente de estancamiento que tiene Entre Ríos. Aspiro a que en el debate político se pueda discutir mucho más de lo que nos propone el gobernador Gustavo Bordet, que administra una provincia con un presupuesto que destina el 70% de los recursos a salarios y apenas el 2% a obra pública e infraestructura, básicamente sin plan de desarrollo provincial.

Los números son fríos pero determinantes. En el presupuesto anual, hay un indicador de las prioridades que tiene el gobierno y eso no tiene discusión: con el 30% restante, la provincia funciona como puede.

¿Queremos seguir resignados a eso? No. Entre Ríos tiene una enorme riqueza en recursos naturales y humanos; genera riqueza desde su producción y tiene además un potencial enorme para seguir creciendo y desarrollándose.

Pero para eso es imprescindible dar un salto al futuro, desarrollar y modernizar la infraestructura con obras prioritarias, que permitan la llegada de inversiones para generar más oportunidades. Eso además debe ir de la mano de una importante reforma de la matriz impositiva y de la estructura del gasto público.

No podemos resignarnos a que Entre Ríos siga gobernada por un modelo que hace casi tres décadas es el mismo y que hizo escuela en una de las ciudades más pobres del país: Concordia. Y no es casualidad.

Con el regreso de la democracia en 1983, el peronismo (en sus diversas versiones) gobernó la provincia durante 27 de los últimos 35 años: Busti tres veces, Moine, Urribarri y Bordet.

Que el 70% del presupuesto provincial esté destinado al pago de salarios, es clara muestra de la falta de políticas para crear oportunidades de inversión que generen empleo genuino, no estatal. Una de las cuentas pendientes hace muchos años. O quizás sea por incapacidad para hacerlo.

Ahí nos damos cuenta por qué las escuelas no cuentan con el presupuesto adecuado y que no hay servicio que preste el Estado donde no deba estar presente una cooperadora escolar, policial o de salud. Las escuelas apenas reciben 300 pesos por turno por mes para mantenimiento, a la policía le otorgan 2 litros de combustible por día para los móviles, y muchos municipios tienen que asistir a pobladores en caminos rurales cuando esa responsabilidad es de la provincia a través de Vialidad.

Entre Ríos tiene recursos, pero se gastan mal o no se plantean estratégicamente sus destinos prioritarios. Porque desde Nación recibe mayor coparticipación por la devolución que se le hizo a las provincias del porcentaje retenido durante los años del kirchnerismo. A eso se le suma hoy el nuevo impuestazo que impulsó el gobernador y que ya se siente en los bolsillos de los contribuyentes.

Y es preocupante que los vecinos del interior profundo de la provincia, los que habitan en los pueblos de los departamentos, sean los más postergados y los que mayores dificultades tengan para acceder a las necesidades básicas.

La provincia se merece una oportunidad. Se debe apostar a la alternancia del poder porque para los ciudadanos las mejores ideas, las mejores gestiones, se logran cuando un partido no se quiere ir y otro quiere llegar. Hoy el camino del bipartidismo nos devuelve esa posibilidad. Durante mucho tiempo la oposición estuvo atomizada y eso significó un gran negocio para que muchos se eternicen en el poder.

Es momento de que lleguen ideas nuevas a la provincia, con planes estratégicos distintos y una mirada diferente. Nuevas formas y nuevos vínculos. Hay que romper con el vicio de la política de seguir reciclando funcionarios. Es el momento de apostar por una alternativa que le permita a Entre Ríos salir del estancamiento en el que se encuentra. Nos merecemos vivir mejor.

* Senador provincial por el dpto. Gualeguaychú – Precandidato a diputado provincial (Cambiemos)