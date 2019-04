Entre Ríos: Niño de 10 años llevó un arma de fuego a la escuela y se la mostró a sus amigos

Un niño de cuarto grado, llevó un arma en la mochila y se la mostró a sus amigos. El hecho generó gran preocupación entre los padres y la comunidad educativa. La directora habló de lo ocurrido y aclaró la situación.

Un niño de 10 años de edad, que cursa el cuarto grado, llevó un arma a la escuela y el hecho generó gran preocupación entre los padres y la comunidad educativa. El niño que cursa el cuarto grado en la Escuela Privada Nº 86 “Nuestra Señora de Lourdes”, ubicada en calle Reconquista de la capital entrerriana, y según contó la madre de un alumno que vio el arma, el chico tenía el revólver desarmado y sin municiones.

El grave hecho ocurrió el pasado miércoles en el establecimiento escolar y cinco alumnos, aseguraron que pudieron ver el arma que había llevado el niño. Según pudo saber Elonce TV, el niño habría tenido el arma en su mochila, porque el día anterior, habría ido a pescar con familiares, aunque la versión no fue confirmada.

La situación generó revuelo en la institución educativa, donde se convocó inmediatamente, a los padres de los alumnos que vieron el arma, supo Elonce TV. Además, al enterarse de la presencia del arma en la escuela, un grupo importante de padres, improvisaron este lunes por la mañana, una reunión en el ingreso al turno mañana.

Asimismo, preocupada por lo ocurrido, la madre de uno de los menores, realizó una exposición policial en la Comisaría 17º de Paraná, desde donde indicaron que dicha dependencia y personal de Minoridad, actuaron de oficio en el caso y se concretó un allanamiento para incautar el arma.

Se los mostró a otros chicos

Elena Fuentes, la directora de la Escuela Privada Nº 86 “Nuestra Señora de Lourdes”, contó que el niño de 10 años, “le mostró a los chicos que tenía un aire comprimido descargado en la mochila y nosotros nos enteramos por la madre de uno de los chicos”, afirmó.

“Cuando hablamos con los compañeritos del niño, ellos dijeron que él abrió la mochila y tenía el arma ahí. Por eso, llamamos a la mamá del nene que llevó el arma”, contó la directora de la escuela.

Según dijo Fuentes, la madre manifestó que “habían ido a pescar con los familiares y había quedado el arma en la mochila y ella, no había revisado la mochila. Ese es el relato que tenemos y las maestras no vieron nada, porque el chico lo mostró rápido y cerró la mochila”, explicó la directiva de la escuela “Nuestra Señora de Lourdes”.

Trabajar el tema en la escuela

Por otra parte, la directora de la escuela contó que “comunicamos la situación a la Supervisora y al apoderado de la escuela. Además, se elaboró un informe de lo sucedido luego de reunirnos con los padres”, afirmó Fuentes y agregó que “luego con comunicamos con la División Minoridad, el Copnaf y con la Defensoría de Menores; y entregamos el informe de lo que pasó en la escuela con la información que recabamos. Posteriormente, se verá que acción realizan dichos organismos con la familia del niño”, señaló la docente.

“Lo que nos preocupa es que un niño de esa edad, tenga acceso a las armas. Ayer, hablamos con el grado donde está el chico, para comprender la situación y reiterar lo que no se puede traer a la escuela, según lo establece el Acuerdo de Convivencia”, afirmó la Directora de la Escuela “Nuestra Señora de Lourdes” y agregó que “este miércoles, se va a hacer una reunión con todos los alumnos de la escuela, para recordarles qué se debe hacer en estos casos y qué pasos seguir para respetar el acuerdo de convivencia escolar”, remarcó Elena Fuentes.

“No amenazó y no atacó a nadie”

“El niño no amenazó y no atacó a nadie. Simplemente, mostró el arma que estaba en la mochila. Por eso, hablamos con su madre para que traten el tema en la familia”, dijo la directora y agregó que “la escuela no quiere minimizar el hecho, sino darle la importancia necesaria y tratarlo en la comunidad educativa, porque muchas veces, la información que circula por Whatsapp es errónea y se hace una bola de nieve, en vez de preguntar en la escuela”, sostuvo la docente.

Finalmente, Fuentes confirmó que el niño va a seguir viviendo a la escuela y se va a trabajar el tema en el aula. Además, la intención del niño fue solo mostrar el arma, y no atacar a nadie. Eso, manifestaron sus compañeros”, concluyó.