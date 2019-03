Escalofriante: ¿fantasma ataca y rasguña a una beba en su cuna?

Una pareja asegura que un espíritu es el culpable de las lesiones que tiene la recién nacida y sostiene que su casa está embrujada. Imágenes impactantes.

Heather Brough, de 25 años, y su prometido Josh Higgins, de 30, aseguran tener evidencia de la presencia después de analizar una cámara para supervisar bebés. La menor de un año había despertado de una siesta con rasguños morados.

El video que revelaron muestra una especie de sombra caminar cerca de la cuna de su bebé. La pareja quiere mudarse de casa -que pertenece a la madre de Higgins- ya que consideran que está “embrujada”.

La dueña anterior era una mujer que tuvo la cadera rota por mucho tiempo hasta que la hallaron muerta cerca de las escaleras. El hermano esquizofrénico de la mujer vivió allí hasta su muerte.

#Viral | Escalofriante vídeo de un fantasma rondando por la cuna de un bebé. pic.twitter.com/VLhnfbXewR — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 26 de marzo de 2019

No es la primera vez que ocurre

“Es un espíritu y no pienso quedarme aquí hasta que me haga daño”, dijo Brough, quien afirma que los rasguños no son el único incidente. Antes oyó voces y pasos mientras estaba en casa sola.

“Hubo momentos en que mi novio y yo nos despertábamos por la mañana y escuchaba una voz masculina enojada, como si alguien se hubiera golpeado el pie”, explicó.

Kris, la suegra de Heather, vive en la casa principal con su esposo Jim, y afirma que han tenido investigadores paranormales que confirman que existe una actividad fantasmal en su propiedad.