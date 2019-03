Escándalo Emilio Disi: una confesión que se transformó en condena para su viuda

Emiliano -en diálogo con Moria- sorprendió con su respuesta: “La verdad que la pareja de Elvira y mi papá no me gustó nunca, siempre trataron de alejarnos a toda la familia. Y que salga ahora a hablar de todo esto en público no me gusta. Yo creo que si las parejas se aman realmente esto no pasa. Hay problemas de saber adónde fue a parar toda esa plata, por ahí se la gastaron. Todo eso lo están manejando los abogados. Nadie me da una explicación. ¿Dónde fue a parar la plata que hizo Emilio durante todos estos años? Él no era desprolijo con la plata, nos inculcó ser ordenados, no tengo recuerdo de que él fuera desprolijo con la plata. Elvira siempre quiso acaparar todo. Ella tenía una obsesión importante con mi papá”, declaró su único hijo.