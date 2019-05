Está preso en Gualeguaychú pero sigue cobrando el sueldo del Municipio de Concordia

En las planillas de haberes de abril de 2019, publicadas en el sitio web oficial de la Municipalidad de Concordia, figura una persona que el 3 de abril de 2018 fue condenada en juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de “daño, incendio y coacciones calificadas”.

Se trata de José Luis Caram, alias “Tata”, un conocido puntero que cumple su condena en la Granja Penal Nº 9 de Gualeguaychú. Según consta en la sentencia, entre las 19 y las 20 del día viernes 16 de diciembre de 2016, Caram, conduciendo un vehículo Renault Megane, se hizo presente en el domicilio de una mujer en calle Tala, arrojó piedras al frente de la vivienda, provocando daños en vidrios de ventanas y puertas, y se retiró.

Aunque no está en condiciones de ejecutar tarea alguna en la capital del citrus, en el listado de haberes abonados por Abril de 2019, publicado por la Municipalidad en la sección “transparencia” del sitio web Concordia.gob.ar, José Luis Caram figura como “mensualizado” del Concejo Deliberante, con un sueldo neto de 29.433,26 pesos y bruto de 37.634,79.

“Si no presta servicio no debería cobrar. Hay una ordenanza que dispone el pago de medio sueldo pero eso en casos excepcionales”, explicaron de manera extraoficial desde una oficina municipal.

El Artículo 42 de la Ordenanza 11275 “Escalafón de Empleados y Obreros Municipales” establece: “El Departamento Ejecutivo podrá suspender a los empleados y obreros por delitos que no sean contra la Municipalidad, y durante la tramitación de la causa y hasta seis meses de iniciada ésta, le abonará el cincuenta por ciento (50%) de su sueldo. Si fuera absuelto o sobreseído definitivamente se le reintegrarán los haberes que haya dejado de percibir. Transcurrido el término que establece este Artículo, la suspensión será sin goce de sueldo, con derecho a percibirla en caso de absolución o sobreseimiento definitivo”. Si tal tratamiento está previsto para quien aún no fue condenado, es de suponer que las condiciones serán mucho más graves en el caso de quien ya purga pena de prisión y no efectúa trabajo alguno, como es el caso.