Estados Unidos lidera una guerra comercial

El presidente norteamericano Donald Trump lleva adelante una guerra contra sus “socios” del tratado comercial del Atlántico Norte, Canadá y México; otra, con la Unión Europea; y otra, con China.

En un tuit de estos días, Trump dijo que “cuando un país (Estados Unidos) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente todos los países con los que tiene negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”.

El gigante asiático representa el grueso del déficit comercial de Estados Unidos (US$376.000 millones de los cerca de US$600.000 millones). De ahí que la administración Trump no para de imponer aranceles a productos chinos por cifras millonarias.

Por otro lado, el líder republicano lanzó este domingo otra bomba antidiplomática al recalcar que la Unión Europea (UE) es un “enemigo” para Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista para la televisión durante su reciente visita al Viejo Continente.

“Tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hace en el comercio. No lo pensarías de la UE, pero es un rival”, respondió el líder de la mayor potencia mundial a la pregunta de cuáles consideraba que eran los principales rivales del país.

Las noticias sobre las decisiones bélicas de Trump han asustado al mercado mundial, provocando una turbulencia financiera de proporciones. Últimamente se han registrado bajas de acciones y commodities, como el petróleo y la soja.

¿Pero qué es una guerra comercial? Este fenómeno comienza cuando un país toma acciones para restringir la entrada de uno o varios productos de importación de otra nación o de un grupo de naciones determinado.

Esas acciones pueden ir desde la suba de los aranceles hasta la prohibición de importación de un producto. Esta imposición de barreras y aranceles a los bienes importados desde el extranjeros se conoce como “proteccionismo”.

Como consecuencia de esta política, las naciones afectadas adoptan regulaciones similares en represalia lo que provoca nuevas medidas por parte del primer país, generando de este modo una “guerra comercial”.

“Es una especie de acción-reacción-acción-reacción entre los países”, sostiene Simon Lester, investigador del Center for Trade Policy Studies, un centro de estudios de comercio internacional con sede en Washington.

“Es una especie de ojo por ojo y diente por diente: yo te voy a hacer lo equivalente a lo que tú me hiciste a mí y si tú me haces más, yo haré lo posible por hacerte miserable y hacerte más de lo que tú me hiciste a mí”, comenta.

Históricamente el proteccionismo, una ideología contraria al librecambio, coincidió con el ascenso de los regímenes nacionalistas, para los cuales el escenario internacional es visto como un juego en el que gana el más fuerte, en el que domina la lógica de la beligerancia.

Se cree que hoy la globalización, ese proceso de intensificación de las interdependencias, de homogeneización a escala planetaria, quizá atraviese su peor momento. Y esto porque la idea de apertura comercial viene siendo vapuleada por los partidarios del nacionalismo, como es el caso de Trump.

El actual escenario preocupa porque lo que enseña la historia económica de las guerras comerciales es que, con mucha frecuencia, terminan en conflictos armados y a veces generalizados.

Los proteccionismos económicos, efectivamente, fueron una de las razones que desencadenaron las guerras mundiales en el siglo XX.