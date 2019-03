“Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones”, dijo Bordet en Colón

“Queremos generar un mayor progreso y avanzar en un modelo que priorice el trabajo, la producción, y el crecimiento, y dejar de lado este modelo de premiar el capital especulativo y financiero”, indicó el gobernador en su recorrida por localidades del departamento Colón.

En la localidad de San José, el mandatario entregó ambulancias para los hospitales San José, de esa localidad, y Chacabuco, de Arroyo Barú. Además, firmó el acta de inicio de obra de reconstrucción de la ex ruta 26 y e hizo entrega de aportes.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador afirmó: “Me resulta muy grato compartir esta mañana en San José para cumplir con compromisos que teníamos asumidos desde el inicio de gestión” y en ese marco señaló que, dada la necesidad planteada, resolvieron entregar ambulancias al hospital local y al de Arroyo Barú.

En el marco de las obras necesarias, mencionó que conversó con Agmer sobre la escuela N° 54. “Me estoy ocupando personalmente de destrabar el envío de fondos para que continúe la obra. No es un problema de falta de fondos porque están previstos pero el entramado burocrático de funcionarios que están sentados detrás de un escritorio y no conocen la realidad hace que demoren los papeles y no se tenga en cuenta las necesidades de toda una comunidad”, enfatizó.

“Entendemos que tenemos un largo camino por recorrer en San José con todos los vecinos, con la intendenta, con los legisladores, para poder ir completando todo lo que nos falta pero en momentos difíciles, porque a nadie escapa la situación compleja en la macroeconomía y lo que es peor en la economía real, que es la que vive cada vecino de cada ciudad, nosotros con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y asignando recursos para obras”, dijo.

Párrafo seguido, el gobernador resaltó que “es un esfuerzo muy grande el que hacemos porque también tenemos que recomponer el salario docente y de nuestros trabajadores que ha sido golpeado por la inflación. También han caído nuestros recursos, entonces estamos poniéndole todos los días lo mejor a nuestra gestión para poder sostener los compromisos asumidos y estar al día con nuestros trabajadores y con nuestros proveedores. Se trata de trabajar con responsabilidad, de poder articular y de poder decir la verdad en cada lugar que vamos a los vecinos. Esta es la forma de trabajar y si la continuamos nos va a dar la posibilidad de tener la provincia que todos queremos y que los municipios y juntas de gobierno se desarrollen”.

“Queremos generar una mayor democratización, un mayor progreso y avanzar en un modelo que priorice el trabajo, la producción, y el crecimiento y dejar de lado este modelo que se está imponiendo, que es premiar el capital especulativo y el capital financiero”, subrayó Bordet. “Nosotros apostamos por el trabajo, por la producción y este es el camino porque esto nos va a dar la trazabilidad de vivir una provincia donde todos los ciudadanos puedan realizarse, formar sus familias aquí y hacer grande a esta Entre Ríos”, concluyó.