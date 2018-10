EXCLUSIVO #ElDía – Habló Pemo Guastavino tras la detención de sus contratados

Todo comenzó el 20 de septiembre cuando tres personas fueron interceptadas con mochilas llenas de dinero en un cajero de Paraná. El hecho impulsó a la ejecución de distintos allanamientos en estudios contables. Los involucrados son contratados del Senador Nacional Guillermo Pedro Guastavino, quien dialogó con ElDía.

Por Mónica Farabello

Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez son las personas involucradas en uno de los escándalos políticos y judiciales más importantes de la provincia en las últimas décadas.

Es que uno de los implicados directamente es el senador nacional Guillermo Pedro Guastavino, quien además fue vicegobernador de la provincia de Entre Ríos.

El 20 de septiembre pasado, agentes de la Policía interceptaron a Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez a la salida de un cajero del banco Bersa de Paraná. Llevaban una mochila con dinero y habían utilizado distintas tarjetas de débito para extraerlo.

Este fue el puntapié inicial para avanzar en una investigación que llevaba tiempo de trabajo. Inmediatamente, la Policía allanó el domicilio de Beckman donde encontraron documentación y más tarjetas de débito, por lo que se definió dictarles la prisión preventiva de los tres sospechosos.

La causa quedó bajo secreto de sumario y está a cargo de la fiscal Patricia Yedro; la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche y la jueza de Garantías es Marina Barbagelata.

Habló Guastavino con ElDía

El Senador Nacional conversó con ElDía y explicó que cuando trascendieron los apellidos de las personas involucradas, tomó conocimiento que se trataba de sus contratados. “Ellos figuran en la página del Senado, está en la web porque es muy transparente”.

“Mi sorpresa fue enorme porque no sabía qué estaban haciendo allí, en un cajero del Bersa cuando ellos por ser contratados transitorios en el Senado cobran con tarjeta únicamente en el Banco Nación. Todo está en secreto de sumario pero inicié el trámite para dar de baja de forma preventiva los contratos”.

Además, destacó que se encuentra a disposición de la Justicia y de los Fiscales y reiteró: “No puedo entender qué diablos estaban haciendo ahí”.

En cuanto a la antigüedad de los detenidos, Guastavino aclaró a ElDía que estima que están contratados desde el 2013 o 2014, aunque no lo recuerda con exactitud porque se van renovando cada seis meses. Indicó que sus tareas eran las de realizar “trabajos de territorio, como trámites de pensiones, jubilaciones o cuestiones de salud”.

Cada Senador o Diputado tiene un módulo determinado de contrataciones de empleados que se dividen en planta permanente y los transitorios. Guastavino indicó que hay profesionales que se encuentran trabajando como asesores o secretarios de Comisiones.

En el caso de los contratados declaró: “No tengo muchos; no pasan ni los diez” y agregó: “Esto tiene que ver con la Legislatura provincial y punto. No hay ningún modo de entender qué estaban haciendo ahí; no existe relación de esta gente con la Legislatura entrerriana, por eso mi enorme sorpresa al no entender qué hacían en un cajero del Bersa”.

“Ningún Fiscal me ha requerido nada, aunque estoy totalmente a disposición”, expresó el legislador y destacó que este caso “es algo que a uno no le hace bien, por más que tenga las explicaciones que son totalmente sostenibles pero naturalmente que esto me afecta. Es la primera vez que me veo cuestionado. Nunca en todos mis años he tenido este tipo de sucesos”.

El inicio de las investigaciones

La denuncia del periodista Daniel Enz contra el radical Ricardo Troncoso por los contratos con retorno, fue el inicio de una investigación con mayores ramificaciones.

La Procuración General comenzó a investigar a estas tres personas oriundas de Paraná para determinar por qué iban con tarjetas magnéticas y cobraban con una mochila. Ahora, los tres están con prisión preventiva.

En los allanamientos de los estudios contables encontraron contratos de Senadores y Diputados de Entre Ríos, determinando que los tres detenidos son contratados por el Senado de la Nación, Guillermo Pemo Guastavino.

Los contratos de cada uno están ubicados en distintas categorías y los salarios rondarían entre los 35 y los 55 mil pesos mensuales.