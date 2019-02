Exequiel Melgar fue campeón en el Enduro Extremo Entrerriano

Luego de muchas postergaciones, el Enduro Extremo Entrerriano cerró el pasado fin de semana su calendario 2018 en Diamante, donde el piloto de la ciudad Exequiel Melgar se quedó con el título en la categoría Enduro Calle.

Luego de varias postergaciones sobre el fin del año pasado, el Enduro Extremo Entrerriano pudo completar su calendario con la décima fecha en la localidad de Diamante, en un circuito muy exigente y con una excelente organización por parte de la Municipalidad de Diamante.

Una muy buena presencia de pilotos de diferentes puntos del país le puso un colorido marco a la competencia, que terminó de definir los campeonatos en las categorías que todavía no habían consagrado a sus titulares.

Para destacar la labor realizada por el piloto de Gualeguaychú, Exequiel Melgar, quien se quedó con el triunfo y aseguró el campeonato en la categoría Enduro Calle Mayores de 40 Años, en tanto que Rafael Leiva fue tercero y Emilio Pérez fue cuarto en la clasificación final de Enduro Calle hasta 280 cc.

CLASIFICADORES FINALES

Cat. Seniors Open A: 1º Claudio Bonzi (Gdor. Mansilla); 2º Diego Guionet (Colón); 3º Luis Conte (C. del Uruguay).

Cat. Seniors Open B: 1º Gabriel Gorostarzú (Concordia); 2º Javier Aduco (Herrera); 3º Orlando Fischer (Aldea Protestante).

Cat. Juniors Open: 1º Jonathan Chevillet Morel (C. del Uruguay); 2º Ramiro Scavino (Luján); 3º Ignacio Brucoli (Buenos Aires); 4º Nicolás Ramírez (Paraná).

Cat. Master A: 1º Jorge Gatti (San Salvador); 2º Emilio Pérez (Gualeguaychú).

Cat. Master B: 1º Eduardo Vacirca (Santa Fe); 2º Carlos García (Concordia); 3º Walter Sánchez (Paraná); 4º Javier Rolón (San Lorenzo); 5º Juan Castro (Paraná).

Cat. Masters C: 1º Germán Calvi (Gálvez); 2º Mario Conte (C. del Uruguay); 3º Esteban Yuskowich (Paraná); 4º Cesar Ferrini (Buenos Aires).

Cat. Juniors Limitada: 1º Daniel Henchoz (Colón); 2º Milton Espíndola (Paraná); 3º Javier Bettarel (Gualeguay); 4º Leonardo Tántera (Caseros); 5º Guillermo Di Giacinti (San Nicolás).

Cat. Promocional: 1º Maximiliano Verga (Colonia Elía); 2º Cristian Frene (C. del Uruguay);3º Franco Agüero (Buenos Aires); 4º Germán Schulz (Diamante); 5º Adrián Martínez (Diamante); 6º Ezequiel Melgar (Gualeguaychú); 15º Rafael Leiva (Gualeguaychú); N/C: Tomás Barcia (Gualeguaychú).

Cat. Enduro Calle hasta 280cc: 1º Maximiliano Verga (C. del Uruguay); 2º Carlos Aguiar (Paraná); 3º Rafael Leiva (Gualeguaychú); 4º Emilio Pérez (Gualeguaychú); 5º Matías Zatti (Viale).

Cat. Enduro Calle Mayores: 1º Ezequiel Melgar (Gualeguaychú); 2º Gustavo Magne (Colonia Elía); 3º Walter Sánchez (Paraná); 4º Cristian Calero (Paraná); 5º Carlos Cinquini (Hernandarias).

Cat. Enduro Calle hasta 150cc: 1º Hernán Rabbia (Puerto Curtiembre); 2º Enzo Chávez (Paraná); 3º Ernesto Bettarel (Gualeguay).

Cat. Damas: 1º Celina Conte (C. del Uruguay); 2º Araceli Grinóvero (Paraná).