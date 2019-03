Extraña criatura marina sin ojos desconcierta a una comunidad de pescadores

El cuerpo del extraño ejemplar, que tiene aspecto prehistórico, está cubierto con un tinte rosado dorado y no tiene escamas

Cuando el pescador Andrew Rose enganchó a una criatura de mar en Australia en febrero, se aseguró de mantener su distancia porque el ejemplar que pescó no tenía ojos ni dientes afilados, era diferente a todo lo que había visto antes.

“Parecía prehistórico. Parecía algo que ves en las películas. El señuelo no estaba nadando bien, lo saqué y tenía un pez de apariencia extraña. No sabíamos lo que era”, dijo Rose a The Guardian Australia el viernes.

Añadió que su amigo pescador, Tee Hokin, también estaba allí para ver el pez “monstruo” en persona.

La pareja tomó fotografías de la extraña criatura antes de liberarla de nuevo en el Río Mary, cerca del Parque Nacional Kakadu en el territorio del norte de Australia. Compartieron dos fotos de primer plano en la página oficial de Facebook de Outback Boat Hire, un servicio de alquiler de botes con base en Marrakai.

“¿Alguien ha atrapado uno de estos antes?” preguntó la empresa para conocer de qué clase de animal se trataba.

Docenas de personas lo tomaron a broma y sugirieron que podría tratarse de un “bebé extraterrestre” o el “hijo de ‘Depredador'”.

Hokin admitió que ambas cosas fueron lo primero que pensó: “Honestamente, lo primero en lo que pensé fue en la película ‘Alien’, con Sigourney Weaver, y esa cosa que sale del estómago de la gente, eso es exactamente lo que pensé, y así es como lo describen cuando lo buscan en internet”.

Hokin le dijo a la Australian Broadcasting Corporation (ABC) que “ni siquiera se movió ni se retorció. Su modo sigiloso fue como aturdidor”.

Algunos lugareños coincidieron en que probablemente era una especie de “góbido gusano”.

Michael Hammer, un experto en peces del Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte, también dijo que parecía un Taenioides cirratus, un tipo góbido -que aparecieron y se diversificaron por primera vez en el Cretácico-. Este tipo de peces se encuentra en Bangladesh, Camboya, China (incluyendo Hong Kong), la India, Indonesia, Japón, Corea, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Taiwán y Tailandia.

“[El gusano] está cubierto con un tinte rosado dorado, pero parece que no tiene escamas. Sin embargo, unido a este hermoso y ágil cuerpo se encuentra una cabeza arrugada con forma de calavera. La translucidez amarillenta de la cara hace que parezca un cráneo sin piel. Completo con una hilera de dientes puntiagudos en el exterior de su boca, un par de diminutos ojos punteados y una barba corta y regordeta, su aspecto extraterrestre vale la pena mencionarlo”, señaló uno de los comentarios en redes sociales que cita a la revista Practical Fishkeeping.