FARER advierte sobre "los vivos de siempre" relacionado a los aumentos de la carne

José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) alertó que “es extraño que el Gobierno sabiendo bien en qué eslabón de la cadena se aplican los aumentos desproporcionados que llegan al consumidor cree esta herramienta de control. Ojalá que esta no sea la puerta de entrada a viejas prácticas que supimos tener hace algunos años y que tanto daño le hicieron al productor agropecuario. Retrotraernos a los Moreno, al apriete y al manejo de empresarios prebendarios sería inaceptable”, advirtió.

Colombatto explicó que “el precio de la hacienda se mantiene estable desde hace varios meses, por lo que el aumento en las carnicerías es ajeno al productor. El productor no es formador de precios, eso debe quedar claro. El incremento del precio está en otro lado. No es tan complicado saber en qué lugar pega el salto”, indicó.

“El productor tiene que esperar nueve meses de la gestación del animal, luego dos años para engordarlo, para que en los eslabones superiores de la cadena de comercialización como lo son los frigoríficos y las carnicerías en un ratito les pongan el precio que se les ocurra. Así de injusto es el sistema con el productor, pero casi nadie lo dice”, criticó.

Por último, Colombatto señaló con preocupación que “la exportación está prácticamente paralizada y eso no es bueno. De yapa se presenta esta coyuntura que la aprovechan los vivos de siempre y para colmo cuando desde el relato oficial se habla del aumento de la carne no explican que el productor es ajeno. Cuando se trata de demonizar al campo no hay empacho, pero cuando es para salvarlo de una injusticia no se dice nada”, finalizó.