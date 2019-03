Farfán sin cassette: las batallas libradas, la figura de Piaggio y el proyecto 2023

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ignacio Farfán, habló de todo. Su rol en el proyecto político que encabeza el Intendente, el desgaste de la gestión, su futuro como concejal, las batallas libradas el desafío electoral y la intención de que Piggio sea una alternativa para Entre Ríos en 2023.

Luciano Peralta

Recién comenzaba la segunda gestión de Juan José Bahillo en la Municipalidad de Gualeguaychú cuando el proyecto de Piaggio 2015 empezaba a dejar de ser un deseo para convertirse en una realidad. Aquella primera “mesa chica” estaba integrada por el propio Esteban Martín, Sebastián Díaz, Martín Roberto Piaggio e Ignacio Farfán. Los dos primeros eran entonces funcionarios –al frente de Salud y Juventud, respectivamente–, y los segundos ocupaban roles preponderantes en el Concejo Deliberante: el primo del Intendente había encabezado la lista de concejales que acompañó la reelección de Bahillo, mientras que el único abogado que por entonces tenía el incipiente espacio había asumido algunos meses atrás como secretario del cuerpo legislativo.

Farfán desembarcó en la política de la ciudad de la mano del hoy Secretario de Desarrollo Social y Salud, a quien conoce desde chico por la relación de amistad entre sus padres. Poco después, se convirtió en una pieza clave en el armado político que los llevó a Yrigoyen 75. “A Martín lo conocía desde chico también, éramos compañeros de ajedrez”, cuenta Ignacio Farfán, sentado en el sillón de su despacho.

La vuelta a Gualeguaychú después de haber estudiado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), los desafíos más importantes de estos tres años, la precandidatura como concejal y el futuro político del piaggismo a escala provincial fueron algunos de los temas que el Secretario de Gobierno dialogó con ElDía.

El primer piaggismo

Ignacio Farfán tiene 44 años, nació en el centro de la ciudad, en el seno de una familia de clase media. Y por herencia familiar –su padre es Alberto Farfán y su madre, Ana María Bugnone– la política siempre estuvo presente en la mesa familiar. “Mis viejos siempre fueron muy, pero muy, lectores. Y en casa eran habituales los debates sobre economía, política o religión”, recuerda.

-¿Qué te quedó de esa época?

-Hasta mis nueve años mi casa estuvo marcada por un silencio profundo con respecto a ciertas cuestiones. Teníamos a mis dos tías y a mi tío desaparecidos y, por miedo, de muchas cosas se empezaron a hablar ya en democracia. De grande pude resignificar muchas cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tenía cuatro años, nos habían llevado a la Ciudad de los Niños y un policía montado a caballo quiso llevar presos a mis papás por darse un beso en público.

Formado íntegramente en la escuela pública –de la Rawson pasó al Colegio Nacional y de allí a la UBA, donde se recibió de abogado–. Y antes de volver a Gualeguaychú, en 2008, ejerció en la gran ciudad, donde también realizó una Maestría en Administración de Empresas y un pos grado en Derecho Constitucional.

-¿Cómo te incorporás a la política partidaria?

-En 2011 me convocó Martín Roberto para que lo asesore en el Concejo Deliberante y después él me propone como secretario. Fueron cuatro años de aprendizaje en los que tuve que dialogar con todos, con oficialistas y opositores. Un tiempo antes había hecho un curso de mediación que me sirvió mucho para esa tarea.

-¿Ya se hablaba de Piaggio 2015?

– La candidatura de Martín se define en 2011, en diciembre de ese año me pidió que lo acompañe en ese proyecto. Le dije que sí, obviamente. Lo conozco de toda la vida, éramos compañeros de ajedrez y de paddle. Sabía de sus valores y de su capacidad, ya había visto el trabajo que habían hecho en salud, que fue algo impresionante. Martín es un ajedrecista, por suerte, un ajedrecista para el bien.

A esa primer “mesa chica” tiempo después se iba a sumar Exequiel Quinteros, amigo incondicional del Intendente, que, al igual que Farfán (3º en la lista), será concejal a partir del 10 de diciembre si el oficialismo se impone en las elecciones. Va séptimo en la lista.

Las batallas desatadas

El Secretario de Gobierno tuvo tres años para prepararse. “Soy tranquilo, pero soy muy decidido. Por eso Martín me dio las batallas más fuertes del primer año”, cuenta. Y enumera: Molinos Ross, la Playa del Puente, Las Piedras, Chocolate, Habilitaciones, el barrio Don Pedro y el caño de Baggio.

Aunque “el más particular de los conflictos fue el que tuvimos con la Comisión del Carnaval. Martín quería que el corsódromo fuese usado por todos los vecinos durante todo el año y estaba el proyecto de Museo de la Memoria. Y siempre hay una sospecha de que el Estado quiere quedarse con las cosas del privado que andan bien. Creo que ellos pensaban eso, pero nunca fue así. Durante esa discusión estuve en muchas tapas de diario y permanentemente se hablaba del tema en los medios.

-¿Fue la disputa más complicada?

-No fue fácil. Pero había una buen parte de la población que me decía: ‘vos sos Nacho Farfán, te felicito porque diste una pelea que hace mucho tiempo nadie se animaba a dar’. Y, en este sentido, la mayoría de las luchas a las que le tuve que poner el cuerpo terminaron con resultado positivo.

-Abrió muchos frentes el Ejecutivo en ese momento…

-El primer año muchos decían que nos peleábamos con todos producto de la inexperiencia, pero no fue así. Todas las discusiones fueron planificadas, y las peleas fueron producto de ciertas resistencias al cambio.

-¿El paradigma es Habilitaciones?

-Cuando asumimos Martín nos encargó a mí y a Santiago (Irigoyen, secretario de Hacienda) que hagamos lo que tengamos que hacer para tener un Municipio trasparente y honesto, que sean valores distintivos. Desde el primer día no quiso que se hable de corrupción. Otro de los ejes fue el cumplimiento de las 12 mil ordenanzas aprobadas. Veníamos de un 0% de habilitaciones que cumplían con la ordenanza, ahora estamos en un 79%. Prácticamente, no existía ningún negocio habilitado como dice la ordenanza, y dependía del privado cumplirla o no. Pero no es un problema de las anteriores gestiones solamente, pasó históricamente y en todos los municipios.

Piaggio 2023

Además de ser un cuadro técnico, el hermano menor de Mariana es uno de los armadores políticos del piaggismo. Pero, a diferencia del 2015, cuando tuvo marcada intervención en la lista de concejales, este año no intervino. Y pasará de ser el segundo del Intendente a ocupar un lugar en la legislatura local, un lugar con muchísima menos capacidad de intervención en las decisiones políticas.

-¿Por qué ahora el Concejo?

-El de secretario de Gobierno es un cargo que insume mucho tiempo, muy demandante, en el que se deben administrar muchos conflictos. Es tiempo que no le dedico a mi familia. Se lo planteé a Martín, lo entendió y me propuso la posibilidad de ser concejal. Igual voy a seguir aportando desde el lugar que conozco, que es el Derecho.

¿Si Piaggio es reelecto empezarán a pensar en el 2023 seriamente?

“Lo primero es no descuidar la gestión”, expresa Farfán en este sentido, pero no le esquiva a la pregunta. “Martín ya tiene muy aceitada la parte de la gestión. Sus funcionarios saben perfectamente lo que tienen que hacer, y si bien el equipo va a cambiar en parte (después del 10 de diciembre), creo que se va a mantener una base que ya tiene incorporada esa cultura. Eso le permite (al Intendente) dedicarse a las cuestiones más estratégicas”.

-Terea difícil, romper con el eje Paraná –Concordia…

-En 2015 veíamos muy complicado ser gobierno, por un contexto muy difícil en el que Cambiemos venía ganando todas las ciudades, la famosa ola amarilla, así y todo se ganó. Yo confío planamente en Martín y en su capacidad. Además, cuando se lo conoce a Piaggio afuera de la ciudad es por las cosas buenas que ha hecho.

-Si en 2011 ya trabajaban para Piaggio 2015, ¿cuáles son los nombres hoy?

-Primeramente, tiene que ser alguien que cumpla con las características que demanda Martín: honestidad, capacidad y confianza.

-¿Te gustaría ser intendente?

– Nunca lo pensé. Y mientras haya gente como Esteban, como Martín Roberto o como Mariana los voy a acompañar a ellos en su liderazgo. A mí me gusta mucho más el perfil bajo.