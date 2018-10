Juventud mereció mucho más y perdió con un gol en contra

En el debut de Salas y Lenciza como entrenadores, Juventud no hizo un mal partido, pero con un gol en contra de Ronconi terminó perdiendo 1 a 0 ante Unión de Sunchales. El Decano sigue padeciendo su falta de gol y lo paga con derrotas que lo hunden en las posiciones.

No hay caso. Juventud sigue mereciendo mucho más de lo que cosecha. Ayer en Sunchales y como pasó en otros encuentros, tuvo las chances más claras, generó no menos de cinco situaciones netas para convertir, pero falló en la puntada final y terminó perdiendo el partido con un gol en contra de Emiliano Ronconi en la primera mitad.

De entrada los dos se estudiaron, Unión buscó llegar por los costados con Sarraute y Vittarelli, pero Juventud se plantó bien en el medio y con la velocidad de Fernández y Piaggio por izquierda buscó encarar hacia el área.

Unión tuvo un primer aviso a los 13, tras un corner que Vittarelli mandó al área, por el segundo palo apareció el zaguero Yuste que le dio cruzado y la pelota pegó en el palo de De León que apenas miraba. Dos minutos después, de un desborde de Vittarelli por izquierda, el volante mandó el centro para Molina, Zadel la peinó en el camino y Ronconi se la atropelló, descolocando a De León y poniendo arriba a los locales que no habían hecho demasiado.

Juventud sintió el impacto y en los diez minutos siguientes vio como su rival jugó mejor, sin profundidad pero polarizando el juego en los pies de Boasso y Vittarelli, que manejaron criteriosamente la pelota, aunque sin complicar al fondo de Juventud.

A los 27 el Decano avisó en el área rival, centro con rosca de Piaggio que peinó Zadel en el primer palo y la pelota se fue al lado del palo del arquero Aguiar. La más clara de Juventud fue a los 35, luego de que Leandro Fernández se saque dos hombres de encima con una buena jugada, el remate explotó el pecho del arquero local que dio rebote y Claudio Escalante, increíblemente solo para empatarlo, la tiró afuera por el primer palo.

En el complemento el equipo de Salas y Lenciza salió decidido a pararse en campo rival. A los 2 minutos, Aquino con un taco dejó solo a Villalba dentro del área, el delantero remató trabado y en el rebote volvió a insistir pero pifió el remate con el arquero vencido.

Juventud siguió mejor, Fernández ganó cada vez que se lo propuso, Piaggio desniveló por izquierda, pero le faltó peso ofensivo para poder ira a pelearle la pelota a los zagueros del local, que mostraron algunas dudas. A los 21 Villalba quedó mano a mano con el arquero Aguiar, que le ganó en el duelo al delantero que intentó una gambeta larga, mientras que un par de minutos más tarde, Ronconi metió un centro que nadie pudo sacar y finalmente Abello metió un puntazo que murió en las manos del arquero local.

En los últimos quince el partido fue palo y palo. Unión tuvo el segundo con un notable tiro libre de Boasso que De León mandó al corner con ayuda del travesaño y en la réplica el que llegó fue Juventud, Fernández ganó de nuevo y habilitó a Piaggio, que llegó para definir cruzado, pero Aguiar volvió a quedarse con el grito del jugador del Decano.

En tiempo de descuento volvió a aparecer la figura enorme de Lucas De León para sacarle un cabezazo de gol al delantero Molina, mientras que de una corrida de Lonardi, que tuvo un buen ingreso al partido, Piaggio no alcanzó a llegar bien pisado para definir en el área, cuando todos esperaban el empate.

Juventud sigue sin poder ganar, no liga nada, le cuesta convertir y tiene la mala suerte de perder partidos con goles en contra. Un combo demasiado complicado para el presente del Decano, que el miércoles tendrá la chance de romper la malaria y empezar a sumar grande.

FICHA

Unión de Sunchales 1

Diego Aguiar

Rodrigo López Alba

Miguel Yuste

Rafael Nicola

Lucas Medina

Matías Sarraute

Diego Calgaro

Federico Boasso

Nicolás Vittarelli

Joaquín Molina

Lucas Méndez

DT: Adrián Tosetto

Juventud Unida 0

Lucas De León

Emiliano Ronconi

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Claudio Escalante

Ignacio Shell Grané

Braian Aquino

Rubén Piaggio

Leandro Fernández

Guillermo Villalba

DT: G. Salas – J. Lenciza

Cancha: Fortaleza del Bicho – Goles: 15’ PT E. Ronconi –ec- (US) – Cambios: A. Aguirre x D. Calgaro, J. Cabral x L. Méndez, L. Ponce x R. López Alba (US); F. Lonardi x C. Escalante, G. Rodríguez Rojas x B. Aquino, S. Vivas x L. Fernández (JU) – Árbitro: Francisco Acosta (S. del Estero)

RESULTADOS

DEPRO 0 – Douglas Haig 0

Sp. Las Parejas 0 – Gimnasia CdU 0

Def. de Belgrano 2 – Atlético Paraná 1

Unión Sunchales 1 – Juventud Unida 0

Libre: Camioneros

POSICIONES

Unión Sunchales 13

Gimnasia CdU 11

Douglas Haig 7

Def. de Belgrano 7

DEPRO 7

Sp. Las Parejas 6

Camioneros 4

Atlético Paraná 3

Juventud Unida 2

PRÓXIMA FECHA

Juventud Unida – DEPRO

Douglas Haig – Def. de Belgrano

Atlético Paraná – Sp. Las Parejas

Gimnasia CdU – Camioneros

Libre: Unión Sunchales