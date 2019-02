Federica Pais rompió el silencio y habló de la detención de su hijo

La conductora de Te Quiero hizo catarsis en su programa de AM 750 y apuntó contra los medios por el tratamiento del caso.

El domingo por la tarde Dante Casermeiro (19), hijo de Federica Pais (50), fue detenido junto a Octavio Laje (20) por la policía local de Vicente López, luego de asaltar a una chica a bordo de una moto en Olivos. A raíz del hecho, los jóvenes fueron imputados por el fiscal Martín Gómez bajo la carátula de “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”, después de haber sido reconocidos por la víctima del delito y otros dos testigos presenciales del episodio.

Así es que en medio del masivo tratamiento que los medios hicieron del caso, Federica hizo catarsis desde Te quiero, su programa de la AM 750: “Es muy difícil todo lo que está pasando, básicamente por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso. De un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero en general sí usando mi nombre, las imágenes de mi hijo. Estoy muy impactada viendo el odio”.

Muy angustiada y luchando por hablar por encima de las lágrima, continuó: “Yo ayer me quedé callada porque cuando empecé a ver todo lo que empezó a pasar, difería tanto de lo que la misma policía y de lo que un declarante había dicho que dije ‘tiene que haber pasado otra cosa y yo no lo sé’. Como yo respeto mucho la verdad y la honestidad, me quedé callada hasta saber qué había pasado realmente. Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos, y todos sabemos que a veces se mandan macanas, y hasta nos da vergüenza y pedimos ‘perdón en nombre de’. Era lo que iba a hacer, porque es lo que corresponde, porque soy una mujer de bien, porque eduqué a mis hijos con valores”.

Así continuó poniendo en duda los datos que se publicaron en la prensa: “Cuando me entero finalmente de las declaraciones y de lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron algunos medios. (…) Hubo una saña y una carnicería, que ahora entiendo en carne propia cuando se habla del odio, y no termino de entenderlo porque no creo en el odio”.

Compungida, Federica expresó: “Pido simplemente prudencia. Aparentemente hay una persona con problemas psiquiátricos en el medio, entonces tenemos una tormenta perfecta para que se hagan una panzada. En este momento estoy tratando de ordenar esto. Pido disculpas si mi hijo en algún momento faltó el respeto, vi imágenes de mi hijo no tomando consciencia de lo que estaba pasando afuera porque es cierto que su relato es otro y no termina de entender la gravedad que se desató a partir de que sea mi hijo, y de ser utilizado un hecho que la Justicia verá qué sucedió. Con un pibe que no tenía antecedentes, al que lo habían cag… a trompadas hacía cuatro días. Entonces, él decidió bajo mi absoluto desacuerdo tener en la mochila balines, porque decía que si le pasaba de vuelta iba a asustar con eso. Yo intenté de todas las maneras convencerlo para que no lo hiciera”.

Al final, Federica Pais volvió a defender a Dante e insistió: “No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde, por la barbaridad mediática que se montó en torno a esto. Se están montando monstruos que no son. Pido piedad, que por favor cese el odio. Pido que se diga la verdad. Que no se titule en pantalla ‘motochorros’, se ilustre con gente robando cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer algo que no corresponda. Ya han trascendido cosas que no son, están diciendo cualquier cosa”.