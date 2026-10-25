Finalizó la votación en Brasil y comenzó el recuento de votos
Las urnas cerraron, este domingo, en todo el territorio brasileño, en el marco de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.
Alrededor de 158 millones de brasileños estaban convocados a votar en esta instancia decisiva, y según el último parte oficial, difundido a las 17.06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, equivalentes a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 42,34%, con 142.169 votos.
Anticipo…
Fuente: NA