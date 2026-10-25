Las urnas cerraron, este domingo, en todo el territorio brasileño, en el marco de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.

Alrededor de 158 millones de brasileños estaban convocados a votar en esta instancia decisiva, y según el último parte oficial, difundido a las 17.06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, equivalentes a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 42,34%, con 142.169 votos.

Anticipo…

Fuente: NA