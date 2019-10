Florencia de la Ve se refirió a los rumores de separación de Pablo Goycochea

Por otra parte, el panelista del programa de Jorge Rial señaló que hace tres meses que Flor y Pablo no postean fotos juntos en sus redes sociales, y comentó que además se habrían "atrasado en los pagos de las cuotas del colegio" de sus hijos y de "las clases de tenis". Por eso, Adrián Pallares remató: “Ella tuvo que salir a trabajar mucho porque habría una mala administración del dinero familiar, y Pablo es el administrador del dinero. Ese sería un punto de conflicto”.

Indignada, la participante del Súper Bailando 2019 posteó dos videos en Instagram Stories para negar la versión: ''Estoy en la plaza con mis hijos, pero me tomo cinco minutos, porque me explotó el teléfono y quiero aclarar personalmente, y tengo que decirles que no estoy separada, lo lamento, lloren chicos lloren. Sigo casada".

De todas formas, la conductora de Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) se refirió a los rumores con humor, a cuento de su espléndido look en la gala de la revista Gente: “Cuando estás separada te ponés divina. Porque aunque una lo niegue, no importa, estás separada igual”. Acto seguido, preguntó la hora y bromeó: “Sigo casada. Porque vieron que lo dicen como a largo plazo, que ahora no, pero que con el tiempo… Pero con el tiempo crecemos, nos morimos, el año que viene mis hijos van a tener 9 años, y después 10. La vida es así; hoy estamos, mañana, no. Qué se yo”.

Cuando Pampito le recordó la frase de Rojo, de que el tiempo le va a dar la razón sobre el divorcio, Florencia de la Ve afirmó: “Y sí, hoy estamos y quizá mañana no. Es la vida. En el futuro todo puede pasar, me puedo morir, separarme… Tiran y después ven si prende o no prende. Claramente que puede pasar (que me separe). O quizá no, pero las cosas se dicen. Obvio que puede pasar, pero si estuviese separada de hecho, ¿por qué lo negaría? ¿Qué ganaría? Me lo tomo con humor, pero me da gracia que dicen que la separación está confirmada y después aclaran que dije que no me separé”.