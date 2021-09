Frigerio en ElDia desde Cero: "tenemos que seguir trabajando, esto es sólo el principio"

Sobre las sensaciones de la gente, el candidato de Juntos sostuvo que “la gente tiene bronca con la política. Yo siempre sentí que no había apatía con la política sino mucha bronca. Y la gente entendió que estamos tratando de cerrar la grieta entre la política y la gente. No hicimos campaña hablando de otros dirigentes y tirando palos, lo hicimos contando y presentando nuestras ideas y nuestros proyectos”.

“Con este resultado, el que crea que es de alguien en particular y no del todo el pueblo entrerriano, se equivoca feo. Esto recién está empezando, tenemos que ser muy responsables con nuestra forma de actuar. Empezaremos a trabajar con los equipos técnicos sobre nuevos proyectos para elaborar, seguiremos trabajando con nuestra gente y buscando presentar nuestras propuestas ante la gente. Quedó demostrado que los entrerrianos no queremos seguir con el norte al que está llevando el Kirchnerismo al país, que no queremos ese estancamiento, no queremos que nuestros hijos piensen que no hay futuro y quieran irse del país. Hay que seguir por el mismo camino, tenemos que seguir siendo humildes y anteponer la necesidad de la gente antes de los partidos y las ideologías. Por ese camino, este triunfo podría profundizarse en noviembre”, añadió.

frigerio-2.jpeg

También Frigerio analizó los números contundentes de su victoria en Gualeguaychú sobre la lista oficialista. “Estuve el domingo anterior a la elección en Gualeguaychú y me emocionó el recibimiento de la gente, fue impresionante. Ahí sentimos todos que podríamos hacer una elección histórica en Gualeguaychú como ocurrió. Por eso quiero agradecer a todos los gualeguaychuenses que nos acompañaron y que seguramente volverán a hacerlo en noviembre”, analizó.

Sobre los distintos espacios que se han sumado a Juntos por Entre Ríos, Frigerio indicó que “yo uso siempre la palabra kirchnerismo para diferenciar de aquellos peronistas que nos acompañaron y seguramente otros que se seguirán sumando. Esto es Juntos en serio, no un posicionamiento o un nombre. Toda mi vida creí que hay aportar al diálogo, a tender puentes, al consenso. Y eso se hace juntos, con todos los espacios políticos, con personas de todas las expresiones de la política que se han sumado. Y hay muchos dirigentes peronistas que se han sumado a nuestro proyecto porque no están de acuerdo con la realidad del kirchnerismo hacia donde están llevando a la provincia y al país”.

También dijo que “hable con Galimberti y González, quedamos en trabajar juntos para noviembre conformando un gran frente. La lista de Pedro (Galimberti) superó el piso y ocupará el tercer lugar en la lista por la cantidad de votos que sacaron, luego habría un corrimiento de candidatos. Pero coincidimos en trabajar todos los espacios con el mismo objetivo, poder presentar nuestras propuestas y proyectos para que los entrerrianos nos acompañen en noviembre”.

Finalmente, Frigerio habló sobre la posibilidad de un posicionamiento para el 2023. “No pienso de acá a 2023. Fui claro a fines del año pasado que nuestro proyecto era para transformar a Entre Ríos y aprovechar su potencial. El que crea que estas elecciones son para posicionar candidatos en el 2023, no entiende la importancia de poder equilibrar el Congreso para evitar que siga siendo una escribanía del Gobierno Nacional. Primero tenemos que seguir trabajando para noviembre, seguir proponiendo cosas, sin engancharnos en agresiones absurdas y entender que los entrerrianos le están demandando a sus dirigentes que tengan sentido común”, sostuvo.