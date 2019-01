Frigerio intenta alinear a intendentes para llegar a las PASO en unidad

Los convocó a Buenos Aires para hablar del contexto electoral. Planteó la necesidad de buscar la unidad y de que se intente una posición única del Foro de Intendentes tras un nombre. No descartó del todo su postulación.

Otra vez los intendentes serán clave para las definiciones de Cambiemos en Entre Ríos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los citó a una reunión para hablar exclusivamente del contexto electoral. Participó del encuentro el senador nacional y excandidato a gobernador, Alfredo De Ángeli.

El funcionario nacional planteó la necesidad de evitar la interna y abogó para que los intendentes logren alinearse tras un nombre para la candidatura a gobernador. No marcó preferencias ni condiciones.

Frigerio no descartó del todo su postulación en la reunión. Dijo que la definición final llegará para el 22 o 23 de enero, cuando termine de cerrar su destino político próximo con Mauricio Macri. Pero también puso sobre la mesa los otros nombres en danza.

Habló de Atilio Benedetti e hizo notar que es el único dirigente de Cambiemos con alguna presencia en todo el territorio provincial, en virtud de las campañas que tiene en su haber en los últimos diez años. Advirtió que no es el caso de los otros que se barajan que tendrían muy buena imagen en sus territorios, sus ciudades, pero con dificultades para instalarse a nivel provincial.

“Allí se mencionó a Pedro Galimberti, de Chajarí; a Jorge (Lacoste) también; a Gustavo Hein del PRO y también contó que lo hizo medir a Darío Schneider, de Crespo”, repasó Eduardo Solari, funcionario del gobierno municipal de Paraná, que participó del encuentro en representación de Sergio Varisco, que continúa internado tras su intervención cardíaca en la Clínica Favaloro.

“En virtud de las elecciones adelantadas, la idea de Frigerio es ver si los intendentes se ponen de acuerdo en torno a un candidato. Aconsejó que se resuelva antes de fin de mes para poder conversar en la Mesa Nacional de Cambiemos, intentando llegar a un solo candidato”, agregó Solari.

En principio, se intenta una reunión del Foro de Intendentes, lo más concurrida posible, para el miércoles en Villaguay. “La idea es empezar a conversar todo esto y tener un nombre consensuado en un par de semanas”, informó el funcionario local a Página Política.

En diálogo con Chajarí al día, Felipe Balcaza de San Jaime de la Frontera, dijo que la idea es que “cada intendente llevará su postura individual”.

“En lo personal y luego que Frigerio nos haya pedido trabajar por la unidad, creo que es difícil emitir una opinión al respecto. Hay varios nombres que se están mencionando, pero importante es dialogar para llegar a un consenso”, apostó.