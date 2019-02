Fue postergado el partido  Colón – San Lorenzo

La decisión está tomada pero todavía no es oficial de la Superliga. Es porque el Sabalero tiene varios jugadores enfermos, aunque se descartó que sea dengue.

Se dio la decisión que todos suponían que debía darse: la postergación del partido que iban a jugar Colón con San Lorenzo, este sábado a las 21.30 en el Brigadier López en cumplimiento de la fecha 18 de la Superliga. Luego de haber recibido el pedido formal de postergación, Superliga se tomó el tiempo suficiente para evaluar la situación y resolvió que lo más atinado era aceptar el pedido sabalero y postergar el encuentro.El final de la historia no está escrita. Y no sólo por el desenlace en sí del partido que estaba programado para el sábado, sino por los análisis y las investigaciones médicas que se realizan en Colón y que tuvieron, este jueves por la mañana, un nuevo capítulo con los exámenes que se le practicaron a varios de los futbolistas del plantel, en consonancia con lo que señaló uno de los responsables médicos del club, el doctor Pablo Serpentielo, quien dijo que “tenemos que investigar a fondo no sólo lo que tienen sino la manera en que lo contrajeron. Ya tuvimos un episodio similar, cuando hicimos la pretemporada en Balcarce con Darío Franco de entrenador, pero allí fue mucho más fácil determinarlo, pues estábamos todos juntos conviviendo en un hotel y ahí se hizo más simple llegar a las causas de esa especie de intoxicación masiva”.