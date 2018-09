Fuerte crítica de Colombatto al Municipio en la inauguración de la Expo Rural

El presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú dedicó parte de su discurso al accionar de la municipalidad y la prohibición del uso del glifosato. También criticó al gobierno provincial por la alta carga impositiva y por la falta de respuestas a una serie de pedidos del sector, y se mostró contrario a las retenciones que recientemente volvió a implementar el gobierno nacional.

En el discurso que abrió la muestra que celebraba 125 años, el dirigente cuestionó al gobierno municipal. “Pensábamos que algunas cosas iban a cambiar con el arribo de una nueva dirigencia”, sin embargo “la actual gestión nos pone en una situación y en un lugar que no debemos ni queremos estar”, destacó.

En verdad, continúa, pensamos que” los cambios generacionales en los cargos públicos iban a colaborar para minimizar las diferencias. Pero hoy vemos que nada ha cambiado y se siguen utilizando los viejos esquemas divisorios de la política que nadie quiere .

Destacó que desde la entidad que preside “apoyamos las buenas prácticas agrícolas y nunca defenderemos a los productores que hacen mal las cosas, porque somos contrarios al modelo productivo que los gobiernos pasados instalaron”. Acotó que “ese modelo extractivo no es idea de los productores, nosotros nos adaptamos, pero queremos reglas de juego claras e igualitarias”, subrayó.

Dijo que “la prohibición del uso de fitosanitarios en casi 20 mil hectáreas es irracional, ya que prohíbe a un productor trabajar su campo, pero alambrado por medio, el vecino sí puede. Se ha prohibido de la noche a la mañana a nuestros productores trabajar la tierra bajo los sistemas que hoy imperan en la Argentina y en el Mundo”. Agregó que “ los productores locales han sido, lisa y llanamente, proscriptos”.

Remarcó que “durante años, el Gobierno Municipal no se acordó de este tema”. Eso sí, continúa, se usó políticamente el fondo sojero y no “fue volcado a los fines para lo que fue creado”. Hubiese sido pertinente, por ejemplo, invertir en la “mejora de la red vial, pero nada de eso pasó, sólo se tomaron esos millones para volcarlos al presupuesto sin un destino concreto”. Volvió a cargar contra la gestión de Martín Piaggio señalando que “ este gobierno municipal hace 6 meses viene maldiciendo el modelo que defendió durante 12 años”.

Resulta necesario destacar que “siempre intentamos dialogar y consensuar acciones junto a la comuna. Lo que nos duele es que jamás fuimos escuchados”. Hoy los “productores no pueden sembrar sus campos y desde la Municipalidad no ofrecen alternativas”. En realidad solo una, la puesta en marcha del PASS, pero ese programa, que puede ser interesante “está en sus albores, en una etapa experimental, por lo que hoy no es una solución a nada”. Y resulta “ imposible entender que alguien haya pensado ese plan como alternativa productiva para el presente”.

Resaltó que dicho programa “no salió del debate del seno de la ciudad”, porque “nuestros profesionales, técnicos y productores no participaron”. Se trata, sigue, de un “programa inconsulto”. Pasando en limpio, profesionales de afuera hoy “piensan y deciden por todos los gualeguaychuenses”.